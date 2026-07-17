إسبانيا تهدد تسلسل الأرجنتين المتعرج في نهائيات كأس العالم

تخوض الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بسجل متوازن في المباريات النهائية، بعدما حققت 3 انتصارات وتلقت 3 هزائم، فيما تعاقبت نتائجها بين التتويج والخسارة على مدار العقود الماضية، لتدخل المواجهة بحثًا عن كسر هذا التسلسل وحصد اللقب الرابع.

وبلغ منتخب الأرجنتين المباراة النهائية بعد فوزه على إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع إسبانيا في نهائي مونديال 2026، وسط آمال بمواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به في نسخة قطر 2022.

المنتخب الأرجنتيني يعد من أكثر المنتخبات حضورًا في نهائيات كأس العالم، بعدما بلغ المباراة الختامية سبع مرات، مستندًا إلى أجيال متعاقبة من النجوم، بداية من ماريو كيمبس، مرورًا بمارادونا، وصولًا إلى ليونيل ميسي.

وبدأت رحلة الأرجنتين في النهائيات بخسارة أمام أوروغواي بنتيجة 4-2 في نسخة 1930، قبل أن تحرز لقبها الأول عام 1978 بالفوز على هولندا 3-1 بعد التمديد، ثم أضافت اللقب الثاني عام 1986 بتغلبها على ألمانيا الغربية 3-2 بقيادة مارادونا.

وعادت ألمانيا لتتفوق على الأرجنتين في نهائي مونديال 1990 بهدف دون رد، ثم كررت تفوقها في نهائي نسخة 2014 بهدف في الوقت الإضافي، قبل أن تستعيد الأرجنتين اللقب الثالث في قطر 2022 بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح عقب التعادل 3-3.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني النهائي السابع في تاريخه بسجل متوازن تمامًا، بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل ثلاث هزائم في النهائيات السابقة، إلا أن الغريب أن نتائجه منذ التتويج بلقب 1978 جاءت متعاقبة بين الفوز والخسارة؛ إذ توج في 1978 ثم خسر في 1990، وفاز في 1986 ثم خسر في 2014، قبل أن يتوج في 2022، ليصبح نهائي 2026 فرصة لكسر هذا التسلسل التاريخي.

ويطمح ليونيل ميسي ورفاقه إلى قيادة الأرجنتين لحصد النجمة الرابعة، بينما تسعى إسبانيا إلى الفوز بلقبها العالمي الثاني بعد تتويجها الوحيد في جنوب أفريقيا عام 2010.