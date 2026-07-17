ميسي أم مبابي؟.. كيف يُحسم الحذاء الذهبي عند تساوي الأهداف؟

يتساوى ليونيل ميسي وكيليان مبابي في صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 8 أهداف لكل منهما، لكن الصراع على جائزة الحذاء الذهبي لا يُحسم بعدد الأهداف فقط، إذ تمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأفضلية للاعب الأكثر صناعة للأهداف عند التساوي في عدد الأهداف، وهو ما يصب حاليًا في مصلحة قائد الأرجنتين.

وتقدم ميسي في سباق الحذاء الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 4 تمريرات حاسمة، إثر صناعته هدفي الأرجنتين أمام إنجلترا في نصف النهائي، بينما يمتلك مبابي 3 تمريرات حاسمة، رغم تساويهما في عدد الأهداف.

وإذا استمر التعادل بين اللاعبين في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، تُمنح الجائزة للاعب الذي خاض عددًا أقل من الدقائق خلال البطولة، وفق لوائح «فيفا».

ويأتي النرويجي إرلينغ هالاند في المركز التالي برصيد 7 أهداف، إلا أن فرصته انتهت بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي أمام إنجلترا.

ويملك جود بيلينغهام وهاري كين، ثنائي منتخب إنجلترا، 6 أهداف لكل منهما، يليهما الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني ميكيل أويارزابال برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

وتحمل النسخة الحالية فرصة استثنائية في تاريخ البطولة، إذ يسعى مبابي إلى الاحتفاظ بجائزة الحذاء الذهبي بعد تتويجه بها في مونديال قطر 2022، فيما يطمح هاري كين إلى استعادتها بعدما فاز بها في نسخة روسيا 2018، وهو إنجاز لم يسبق لأي لاعب تحقيقه مرتين منذ انطلاق كأس العالم عام 1930.

وسيحصل ميسي على فرصة تعزيز صدارته عندما يقود الأرجنتين أمام إسبانيا في المباراة النهائية، بينما يخوض مبابي مواجهة تحديد المركز الثالث مع فرنسا أمام إنجلترا، في آخر فرصة لتغيير ترتيب سباق الحذاء الذهبي.