بعد السقوط أمام الأرجنتين.. الاتحاد الإنجليزي يحدد موقفه من استمرار توخيل

تمسك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم باستمرار الألماني توماس توخيل على رأس القيادة الفنية لمنتخب إنجلترا، رغم الخروج المؤلم من نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، ليغلق الباب أمام التكهنات التي أثيرت بشأن مستقبله عقب ضياع حلم بلوغ النهائي، وذلك وفقًا لما كشفته شبكة «TalkSPORT» البريطانية.

وودع منتخب إنجلترا منافسات كأس العالم بعدما خسر أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة، بعدما قلب حامل اللقب تأخره إلى فوز بهدفين، ليحجز مقعده في النهائي ويطيح بـ«الأسود الثلاثة» من البطولة.

وأوضحت شبكة «TalkSPORT» أن الاتحاد الإنجليزي لا يعتزم إقالة توخيل في الوقت الحالي، رغم الانتقادات التي أعقبت الخسارة، خاصة أن المدرب الألماني جدد عقده في فبراير الماضي ليستمر حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028.

وأضاف التقرير أن عقد توخيل يتضمن بندًا يسمح بفسخه وفقًا للنتائج، إلا أن الاتحاد الإنجليزي قرر عدم تفعيل هذا البند في المرحلة الحالية، مع استمرار ثقته في المشروع الفني للمدرب.

وتعرض توخيل لانتقادات بسبب قراراته التكتيكية خلال مواجهة الأرجنتين، بعدما استبدل صاحب هدف التقدم أنتوني جوردون في الدقيقة 72 وأشرك المدافع إيزري كونسا، قبل أن يحول طريقة اللعب إلى خمسة مدافعين في الدقائق الأخيرة.

ومنح هذا التراجع الدفاعي المنتخب الأرجنتيني أفضلية واضحة في السيطرة على المباراة، لينجح إنزو فرنانديز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يخطف لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع برأسية، مستفيدًا من عرضية ليونيل ميسي.

ودافع توخيل عن خياراته عقب المباراة، مؤكدًا أنه لا يشعر بالندم على التحول إلى الدفاع بخمسة لاعبين، معتبرًا أن القرار كان ضروريًا للتعامل مع الكرات العرضية المتكررة من المنتخب الأرجنتيني، معربًا في الوقت نفسه عن استيائه من عدم نجاح لاعبيه في التعامل معها بالشكل المطلوب.

وفي المقابل، هاجم الدولي الإنجليزي السابق جابي أجبونلاهور، مدرب إنجلترا عبر شبكة «TalkSPORT»، واصفًا إياه بـ«الجبان» بسبب تخليه عن الأسلوب الهجومي والاعتماد على الدفاع في الدقائق الأخيرة، مطالبًا الاتحاد الإنجليزي بإقالته.

ورغم موجة الانتقادات، سيواصل توخيل مهمته مع منتخب إنجلترا، على أن يحاول استعادة ثقة الجماهير وقيادة الفريق للمنافسة على لقب كأس الأمم الأوروبية 2028.