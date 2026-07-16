فرحة عارمة في غرفة أخبار قناة أرجنتينية بعد الفوز على إنجلترا

شهد مقر قناة "تودو نوتيسياس" (TN) الإخبارية الأرجنتينية أجواءً احتفالية صاخبة عقب الفوز المثير الذي حققه المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإنجليزي، بعدما وثق مقطع فيديو لحظة انفجار الصحفيين والعاملين داخل غرفة الأخبار بالتصفيق والهتافات فور تسجيل هدف الانتصار.

وأظهر الفيديو حالة من الفرح العارم داخل مقر القناة، حيث تعالت الصيحات وعمّت الاحتفالات بين الصحفيين والمنتجين والعاملين، في مشهد عكس حجم الشغف الذي تحظى به مباريات المنتخب الأرجنتيني، ولا سيما مواجهاته أمام إنجلترا.

وعنونت قناة TN المقطع بالقول: "كما في كل بيت.. هكذا عاشت غرفة أخبار TN الانفجار الكبير من الفرح بعد فوز المنتخب"، في إشارة إلى أن أجواء الاحتفال داخل القناة لم تكن مختلفة عن تلك التي عاشها ملايين الأرجنتينيين عقب صافرة النهاية.