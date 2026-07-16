60 استرلينياً قيمة تذكرة حضور مؤتمر نهائي المونديال



في الوقت الذي تستعد فيه كرة القدم العالمية لختام كأس العالم 2026، وجد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نفسه أمام موجة جديدة من الانتقادات بسبب الجوانب التجارية للبطولة، بعدما فرض رسوماً على الجماهير الراغبة في حضور المؤتمر الصحفي الرسمي الذي يسبق المباراة النهائية.



وأوضحت صحيفة «ديلي ميل»، أنه يتعين على المشجعين دفع 60 جنيهاً استرلينياً للبالغين، و26 جنيهاً للأطفال للحصول على فرصة حضور المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي، ضمن فعاليات مهرجان المشجعين الذي تنظمه شركة «فانتستك» الشريك التجاري لـ«فيفا».



ويقام المهرجان في مدينة نيويورك خلال الفترة من 16 إلى 19 يوليو الجاري، على أن يختتم بحفل مشاهدة نهائي كأس العالم في مركز جافيتس، مع تقديم مجموعة من التجارب التفاعلية والفعاليات المرتبطة بكرة القدم.



وتتضمن تذكرة يوم الجمعة، التي تشمل حضور المؤتمر الصحفي، فرصة مشاهدة ممثلي المنتخبين المتأهلين إلى النهائي، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.



ولم تقتصر الرسوم على حضور الفعاليات، إذ طرحت الجهة المنظمة أيضاً فرصاً لالتقاط الصور مع نجوم كرة القدم مقابل مبالغ إضافية، ووصل سعر الصورة مع قائد منتخب إنجلترا السابق ريو فرديناند إلى 126 جنيهاً استرلينياً، فيما بيعت صور أخرى مع عدد من نجوم الرياضة، من بينهم أسطورة البرازيل كاكا، بالكامل.



كما حددت تكلفة الصورة مع حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينها، الذي خطف الأنظار خلال البطولة، بـ85 جنيهاً استرلينياً.



ويشارك في فعاليات المهرجان عدد من أبرز الأسماء الرياضية، من بينهم ديفيد بيكهام، وروبرتو كارلوس، وأنطوان غريزمان، إلى جانب شخصيات رياضية وفنية أخرى.



وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات متزايدة واجهها الفيفا خلال البطولة، سواء بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، أم بعض القرارات التنظيمية التي أثارت الجدل بين الجماهير والإعلام.



كما تعرض الاتحاد الدولي لانتقادات بشأن فترة الاستراحة في نهائي كأس العالم، بعدما أشارت تقارير إلى إمكانية تنظيم عرض ترفيهي خلال منتصف المباراة، وهو ما قد يؤدي إلى تمديد فترة الراحة إلى ما يتجاوز الحد المسموح به وفق لوائح اللعبة.



وبينما يواصل الفيفا الترويج لكأس العالم باعتبارها أكبر حدث رياضي في العالم، يرى منتقدون أن التوسع التجاري للبطولة بات يفرض أعباء مالية إضافية على الجماهير التي ترغب في الاقتراب أكثر من أجواء المونديال ونجومه.