إصابة صاليبا ضربة موجعة لأرسنال



تلقى نادي أرسنال صدمة قوية بعدما كشفت تقارير صحفية أن مدافعه الفرنسي ويليام صاليبا، يواجه خطر الغياب لفترة طويلة قد تصل إلى خمسة أشهر، بسبب إصابة في الظهر تعرض لها خلال مشاركة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026.



وغادر صاليبا ملعب مباراة نصف النهائي أمام إسبانيا متأثراً بالإصابة، بعدما سقط دون احتكاك مباشر أثناء محاولته التقدم بالكرة، قبل أن يضطر إلى مغادرة الملعب وعدم إكمال المواجهة التي انتهت بخسارة فرنسا 2-0 وخروجها من البطولة.



وذكرت تقارير فرنسية، من بينها صحيفة «ليكيب»، أن مدافع أرسنال يستعد للخضوع لعملية جراحية في الظهر، وهو ما قد يبعده عن الملاعب حتى شهر ديسمبر المقبل، في ضربة قوية لطموحات الفريق اللندني مع بداية الموسم الجديد.



وخلال لحظة استبداله، شوهد صاليبا وهو يعاني من الألم ويقول لزملائه: «ظهري يؤلمني بشدة»، في إشارة إلى معاناته الكبيرة من الإصابة.



وكان المدافع الفرنسي قد أكد خلال منافسات كأس العالم أنه دخل البطولة وهو يعاني من مشكلة في الظهر، لكنه تحامل على نفسه من أجل المشاركة.



وقال صاليبا: «عانيت من بعض المشاكل الصغيرة لعدة أشهر، وكان الأمر صعباً مع ضغط دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الجهاز الفني تعامل مع الأمر بشكل جيد. كأس العالم تأتي مرة كل أربع سنوات، لذلك عليك التحمل».



ويمثل غياب صاليبا خسارة كبيرة لأرسنال، خاصة أنه كان أحد أهم عناصر الفريق في الموسم الماضي، بعدما شارك في 50 مباراة بجميع المسابقات، وأسهم في تتويج «المدفعجية» بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب احتلال المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو.



وسيكون ميكيل أرتيتا أمام تحدٍ صعب لتعويض غياب أحد أعمدة خط الدفاع، قبل بداية الموسم الجديد، حيث يستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية يوم 16 أغسطس المقبل، قبل افتتاح مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كوفنتري سيتي الصاعد حديثاً في 21 أغسطس.



وشارك صاليبا أساسياً في أول مباراتين لفرنسا بدور المجموعات في كأس العالم، ثم خاض جميع مباريات الأدوار الإقصائية، قبل أن تنهي الإصابة رحلته في البطولة وتضع علامات استفهام حول موعد عودته للملاعب.