هواء ملوث وموجة حر يضربان نيويورك قبل نهائي كأس العالم



أصدرت حكومة ولاية نيويورك، الأربعاء، تحذيرا من «ظروف هواء غير صحية» في أنحاء الولاية، قبل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين المقرر الأحد.



ومن المقرر أن تُقام المباراة في إيست رذرفورد، الواقعة خارج مدينة نيويورك مباشرة. وتعود هذه الظروف إلى الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.



ودعت الحكومة، في بيان، المواطنين إلى «تجنب البقاء في الخارج قدر الإمكان»، مشيرة إلى أن «الفئات الأكثر عرضة للمخاطر ينبغي أن تتوخى حذرا خاصا».



وأضاف البيان أن الحكومة ستوفر أكثر من 100 ألف كمامة واقية للمقاطعات التي تحتاج إليها للتعامل مع تداعيات تلوث الهواء.



وقالت حاكمة الولاية كاثي هوكول: «مع تأثير دخان حرائق الغابات الكندية مجددًا على جودة الهواء في أنحاء ولايتنا، نحث سكان نيويورك على متابعة حالة جودة الهواء للحفاظ على سلامتهم هذا الأسبوع».



ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الظروف ستؤثر على إقامة نهائي كأس العالم.



كما أصدرت السلطات تحذيرا من المستوى الأحمر بسبب موجة حر، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية.