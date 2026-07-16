كفة تاريخية متوازنة بين إسبانيا والأرجنتين



بعد رحلة حافلة بالإثارة امتدت على مدار أسابيع، وصلت بطولة كأس العالم 2026 إلى محطتها الأخيرة، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين الأحد المقبل، في نهائي مرتقب يجمع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في مواجهة تحمل طابعاً تاريخياً.



وكان المنتخب الإسباني أول المتأهلين إلى النهائي بعدما أطاح بفرنسا، أحد أبرز المرشحين للقب بقيادة كيليان مبابي، بفوز مستحق بنتيجة 2-0. ورغم أن "لا روخا" لم يعتمد على اللمحات الفردية المنتظرة من نجمه الشاب لامين يامال، فإنه فرض تفوقه بفضل الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي ليحجز مقعده في المباراة النهائية.



أما الأرجنتين، حاملة اللقب، فخاضت مواجهة ملتهبة أمام إنجلترا في نصف النهائي، وسط أجواء تنافسية كبيرة داخل المدرجات وخارجها. ورغم تأخرها في النتيجة، نجحت كتيبة المدرب ليونيل سكالوني في قلب الطاولة بفضل هدفي إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز، لتحقق فوزاً مثيراً بنتيجة 2-1، وتبلغ النهائي للمرة الثانية توالياً.



ورغم القيمة الكبيرة للمنتخبين على الساحة الدولية، فإن مواجهاتهما المباشرة ظلت محدودة، بسبب انتمائهما إلى اتحادين قاريين مختلفين، وتواجه المنتخبان في 14 مباراة عبر التاريخ، وجاءت 13 منها مباريات ودية، فيما أقيمت مواجهة رسمية واحدة فقط في كأس العالم.



وتكشف الأرقام عن توازن لافت بين المنتخبين، إذ حقق كل منهما ستة انتصارات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، أما المواجهة الرسمية الوحيدة بينهما في تاريخ كأس العالم، فكانت في نسخة 1966، وانتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 2-1.



وبذلك يدخل المنتخبان نهائي كأس العالم 2026 وسجل المواجهات بينهما متعادل بالكامل، ما يمنح المباراة بعداً إضافياً، إذ لن يكون اللقب العالمي وحده على المحك، بل أيضاً كسر التعادل التاريخي بين اثنين من أبرز منتخبات كرة القدم في العالم.