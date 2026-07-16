الصحافة الأرجنتينية تتغنى بملحمة التانغو التاريخية





عمّت حالة من الفرحة العارمة والنشوة الاستثنائية مختلف وسائل الإعلام والصحف الأرجنتينية عقب النجاح الدرامي في عبور عقبة إنجلترا والتأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، حيث تصدرت صور الاحتفالات والمشاهد التاريخية في شوارع بوينس آيرس والملاعب الواجهات الرئيسية للمواقع والمنصات الرياضية.

وقد أجمعت الصحافة الأرجنتينية على إشادة واسعة بالروح القتالية لـ "التانغو" وبصمة الأسطورة ليونيل ميسي الذي واصل صناعة الفارق في الأوقات الحاسمة، معتبرين أن هذا الفوز يمثل محطة ملحمية تجسد قيمة وشخصية البطل عندما يكون تحت الضغط.

وفي هذا السياق، أفردت صحيفة "Olé" الرياضية تغطية خاصة وصفت فيها الليلة بـ "الملحمة الخالدة"، مشيرة في قراءتها للمباراة إلى أن "التانغو أثبت مجددًا أنه لا يعرف المستحيل؛ ففي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن المباراة تتجه نحو الحسم الإنجليزي، ظهر ميسي بسحره المعتاد ليقلب الطاولة بريمونتادا قاتلة أرسلت ملايين الأرجنتينيين إلى الشوارع في احتفالات لن تنام بسببها العاصمة بوينس آيرس".

ومن جانبها، ركزت صحيفة "La Nación" على الطابع التكتيكي والذهني للفريق، مؤكدة أن "هذه الأرجنتين تمتلك جينات الأبطال؛ فبالرغم من الحذر والتعقيد الذي فرضته إنجلترا، إلا أن شخصية الفريق ظهرت في أبهى صورها خلال الدقائق الأخيرة بتمريرات ميسي الحسمية التي أهدت الأمة نهائيًا موندياليًا سابعًا ناصعًا".

ولم تبتعد صحيفة "Clarín" عن هذه أجواء البهجة، حيث عنونت في قراءتها الخبرية: "فرحة لا توصف وروح قتالية تصنع التاريخ؛ الأرجنتين تتجاوز الصعاب وتنتزع بطاقة التأهل بريمونتادا ستظل حية في أذهان العشاق، ليبقى ميسي قائدًا لملحمة وطنية تقترب خطوة إضافية من الحفاظ على العرش العالمي".

وعلى الصعيد التلفزيوني والإعلامي، عبرت شبكة "TyC Sports" عن الشغف الجماهيري الواسع قائلة: "مشاهد الفرحة في الشوارع والميادين تعكس حجم الإنجاز، الفريق أظهر للعالم أجمع كيف يلعب بقلبه قبل قدميه، ليتوج ميسي ومجموعته شجاعتهم بعبور تاريخي جديد يضع الأرجنتين على بعد خطوة واحدة فقط من كتابة فصل إعجازي آخر في سجلات المونديال".