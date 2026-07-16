5 أرقام تاريخية لميسي بعد قيادة الأرجنتين إلى نهائي المونديال

واصل ليونيل ميسي كتابة اسمه في سجلات كأس العالم، بعدما قاد الأرجنتين إلى نهائي مونديال 2026 على حساب إنجلترا، وأضاف خمسة أرقام جديدة إلى مسيرته.

وقلب المنتخب الأرجنتيني تأخره أمام إنجلترا إلى فوز بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بعدما صنع ميسي هدفي التعادل والفوز لكل من إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز، ليقود حامل اللقب إلى النهائي الثاني تواليًا، حيث يلتقي إسبانيا الأحد المقبل.

وعزز ميسي صدارته التاريخية كأكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 12 تمريرة حاسمة.

وانفرد قائد الأرجنتين أيضًا بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الأدوار الإقصائية لكأس العالم خلال آخر 60 عامًا، بعدما وصل إلى 10 مساهمات تهديفية، متجاوزًا جميع من سبقوه.

ووصل ميسي إلى المباراة النهائية للمونديال للمرة الثالثة في مسيرته، بعد نسخ 2014 و2022 و2026، ليعادل الإنجاز الذي حققه البرازيلي كافو.

وعزز قائد الأرجنتين رقمه القياسي كأكثر لاعب مشاركة في مباريات كأس العالم، بعدما خاض مباراته رقم 33 في البطولة.

وسجل ميسي إنجازًا آخر بعدما حقق أول انتصار له على إنجلترا في مسيرته بكأس العالم، ليقود الأرجنتين إلى أول فوز على «الأسود الثلاثة» في الوقت الأصلي بالمونديال منذ مواجهة الدور ربع النهائي في نسخة 1986، المعروفة بـ«مباراة مارادونا».