الأرجنتين تكرر إنجاز جيل مارادونا

كررت الأرجنتين إنجاز جيل دييغو مارادونا، بعدما تأهلت إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًا، عقب فوزها على إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، لتعيد ما حققه المنتخب عندما بلغ نهائي نسختي 1986 و1990.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى أن الأرجنتين أصبحت سادس منتخب يتوج بكأس العالم، ثم ينجح في بلوغ المباراة النهائية للنسخة التالية.

وضمت القائمة إيطاليا في نسختي 1934 و1938، والبرازيل في 1958 و1962، والأرجنتين في 1986 و1990، والبرازيل مجددًا في 1994 و1998، وفرنسا في 2018 و2022، قبل أن تكرر الأرجنتين الإنجاز في نسختي 2022 و2026.

وذكرت شبكة «سكواكا» أن المنتخب الأرجنتيني أصبح الأكثر تحقيقًا للانتصارات في مباريات نصف نهائي كأس العالم، بعدما أضاف فوزه على إنجلترا إلى سجله في هذا الدور.

وحقق المنتخب الأرجنتيني انتصاره الأول في نصف النهائي على الولايات المتحدة بنتيجة 6-1 في مونديال 1930، ثم تغلب على بلجيكا بهدفين دون رد في نسخة 1986.

وتجاوزت الأرجنتين إيطاليا وهولندا بركلات الترجيح في نصف نهائي نسختي 1990 و2014، قبل أن تفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد في مونديال 2022، ثم تتغلب على إنجلترا بنتيجة 2-1 في النسخة الحالية.

وسجلت الأرجنتين تفوقها الثالث على إنجلترا في المواجهات المباشرة بين المنتخبين بكأس العالم، بعدما سبق لها الفوز بنتيجة 2-1 في مونديال 1986، ثم التفوق بركلات الترجيح في الأدوار الإقصائية لنسخة 1998.

وحققت إنجلترا في المقابل ثلاثة انتصارات على الأرجنتين في كأس العالم، جاءت خلال نسخ 1962 و1966 و2002.