ميسي ينفجر فرحًا بعد عبور الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم (فيديو)

انفجر ليونيل ميسي فرحًا عقب إطلاق صافرة نهاية مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، إذ جلس قائد «التانغو» على أرض الملعب، وقبض بيديه أمامه، قبل أن يطلق صرخة احتفال بالتأهل إلى المباراة النهائية.

وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره إلى انتصار منحه بطاقة الظهور في نهائي المونديال للمرة الثانية تواليًا.

وسيطرت مشاعر الفرح على لاعبي الأرجنتين فور انتهاء المباراة، إذ التف عدد منهم حول ميسي، ودخل بعضهم في نوبة بكاء احتفالًا بالعبور، بينما ظهرت الحسرة على لاعبي المنتخب الإنجليزي بعد ضياع فرصة المنافسة على اللقب.

وبدأ المنتخب الإنجليزي التسجيل عن طريق أنتوني غوردون، ليضع الأرجنتين تحت ضغط البحث عن العودة خلال بقية المواجهة.

وأدرك إنزو فرنانديز التعادل للمنتخب الأرجنتيني، قبل أن يسجل البديل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني، ويحسم تأهل حامل اللقب إلى المباراة النهائية.

وضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، إذ يسعى ميسي ورفاقه إلى الاحتفاظ باللقب والتتويج للمرة الثانية تواليًا.