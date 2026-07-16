زوجة ميسي تبكي بعد عودة الأرجنتين أمام إنجلترا

دخلت أنتونيلا روكوزو، زوجة قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، في نوبة بكاء من مدرجات ملعب نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما عاد منتخب بلادها إلى المباراة أمام إنجلترا بهدف التعادل.

وتفاعلت أنتونيلا مع هدف إنزو فرنانديز في الدقيقة 85، بعدما استقبل تمريرة حاسمة من ميسي، قبل أن تنهمر دموعها وسط احتفالات الجماهير الأرجنتينية التي تابعت عودة منتخبها في الدقائق الأخيرة.

وجاء هدف التعادل بعد محاولات متواصلة من المنتخب الأرجنتيني للعودة إلى اللقاء، عقب إهدار عدد من الفرص، قبل أن يمنح ميسي زملاءه فرصة جديدة لمواصلة المنافسة على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وقلب المنتخب الأرجنتيني تأخره أمام إنجلترا إلى فوز بنتيجة 2-1، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه ويبلغ نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًا.

وافتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل عن طريق أنتوني غوردون في الدقيقة 55، قبل أن يدرك إنزو فرنانديز التعادل من صناعة ميسي، ثم سجل البديل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز ليمنح منتخب الأرجنتين بطاقة العبور إلى النهائي.

ورفع ليونيل ميسي مساهماته التهديفية في مونديال 2026 إلى 12 مساهمة خلال 7 مباريات، بعدما سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.