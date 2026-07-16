موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد صاحب برونزية المونديال

يلتقي منتخبا إنجلترا وفرنسا، الأحد 19 يوليو، على ملعب «هارد روك» في ميامي، لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم 2026، بعد خسارتهما في الدور نصف النهائي.

وتنطلق المباراة عند الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مصر، على أن تُقام المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا مساء اليوم نفسه.

وخسر المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بعدما قلب حامل اللقب تأخره إلى فوز، وجاء هدف الفوز عن طريق البديل لاوتارو مارتينيز، ليودع «الأسود الثلاثة» سباق التتويج.

وتلقى المنتخب الفرنسي بدوره خسارة بهدفين دون رد أمام إسبانيا في المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي، ليتحول إلى مباراة المركز الثالث لمواجهة إنجلترا.

وسبق للمنتخب الإنجليزي خوض مباراة المركز الثالث في كأس العالم 2018، عندما خسر أمام بلجيكا بهدفين دون مقابل، بينما حصدت كرواتيا الميدالية البرونزية في النسخة الماضية بعد فوزها على المغرب.

وتقام المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، على ملعب «ميتلايف» في نيويورك، بعدما تجاوز المنتخب الأرجنتيني عقبة إنجلترا، فيما تأهلت إسبانيا على حساب فرنسا.