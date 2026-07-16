ميسي يزيح مبابي وينفرد بعرش المونديال

ميسي ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم ومبابي ثانياً بعد أن حسم الصراع بتمريرتين حاسمتين ليصبح رصيده 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، ولـ مبابي 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة، فضلاً عن خوض ميسي مباراة زيادة عن مبابي، حيث واصل الأسطورة الأرجنتيني كتابة التاريخ وقاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026 إثر الفوز الدرامي على إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.

ورغم أن الشوط الأول شهد فقدان ليونيل ميسي للاستحواذ 15 مرة كأكثر اللاعبين فقداناً للكرة، متقدماً على جوليانو سيميوني (8 مرات) وإليوت أندرسون (7 مرات)، إلا أن قائد الأرجنتين قلب المعطيات في الشوط الثاني وهيمن تماماً على مجريات اللقاء، حيث كان الأكثر صناعة للتمريرات الحاسمة (2)، والأكثر خلقاً للفرص المحققة (2)، وصنع 4 فرص إجمالاً، ولمس الكرة 7 مرات داخل منطقة جزاء المنافس، وقام بـ 9 مراوغات ناجحة كأعلى رقم في المباراة ليحصل على أعلى تقييم بواقع 8.0

وكان المنتخب الإنجليزي قد تقدم أولاً عن طريق أنتوني غوردون في الدقيقة 55، مسجلاً الهدف رقم 118 لإنجلترا عبر تاريخ مشاركاتها في المونديال خلال 81 مباراة، قبل أن ترد الأرجنتين بقوة في الدقائق الأخير؛ إذصنع ميسي هدف التعادل لزميله إنزو فرنانديز في الدقيقة 85، وهو الهدف الثاني لفرنانديز في هذه النسخة والـ 170 للأرجنتين تاريخياً في 95 مباراة بالمونديال.

وفي الدقيقة 92+90، عاد ميسي ليقدم تمريرة حاسمة ثانية حسم بها البديل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز والتأهل، مواصلاً تألقه اللافت كبديل للمباراة الثالثة على التوالي بعد مساهماته أمام مصر وسويسرا.

وبهاتين التمريرتين الحاسمتين، رفع ميسي رصيده إلى 12 تمريرة حاسمة في تاريخ كأس العالم، مسجلاً إنجازاً أسطورياً جديداً برصيد 33 مساهمة تهديفية (21 هدفاً و12 تمريرة حاسمة) خلال 33 مباراة خاضها في البطولة. كما شهدت المباراة معادلة الأرجنتين للرقم القياسي بـ 5 أهداف مسجلة من خارج منطقة الجزاء في نسخة واحدة منذ عام 1966، بتوقيع ميسي (هدفين)، ولو سيلسو، وألفاريز، وفرنانديز.

وعكست الإحصائيات الشاملة للمباراة التفوق الكاسح للأرجنتين، حيث بلغت الأهداف المتوقعة 1.84 للأرجنتين مقابل 0.53 لإنجلترا، ووصلت التسديدات إلى 15 (5 على المرمى) للكتيبة الأرجنتينية مقابل 5 تسديدات (2 على المرمى) لإنجلترا، مع تفوق واضح في الفرص المحققة (3 مقابل 1)، واللمسات داخل منطقة الجزاء (28 مقابل 7)، والاستحواذ الذي وصل إلى 64% للأرجنتين مقابل 36% للاسود الثلاثة.