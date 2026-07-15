«اللاهزيمة».. مكانة خاصة في كرة القدم الدولية



واصل المنتخب الإسباني كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما بلغ المباراة النهائية بفوزه المستحق على فرنسا 2-0 في نصف النهائي، ليعادل الرقم القياسي العالمي لأطول سلسلة مباريات متتالية دون هزيمة في تاريخ المنتخبات الوطنية، بعدما رفع رصيده إلى 37 مباراة.



ولا تقتصر قيمة هذا الإنجاز على الأرقام فقط، بل يعكس حجم الاستقرار الفني والانضباط التكتيكي والعقلية التنافسية التي تميز كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي، والتي أعادت «لا روخا» إلى قمة الكرة العالمية بعد 16 عاماً من آخر ظهور في نهائي كأس العالم.



وعلى امتداد تاريخ اللعبة، نجحت منتخبات قليلة فقط في بناء سلاسل طويلة من المباريات دون خسارة، لتترك بصمة خالدة في سجل كرة القدم العالمية، وتمتد السلسلة الإسبانية من 2023 إلى 2026، ليصبح المنتخب الإسباني شريكاً لإيطاليا في الرقم القياسي العالمي بعد انتصاره على فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026، ليصل إلى 37 مباراة متتالية دون هزيمة، ويصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب العالمي الثاني في تاريخه.



ويعادل المنتخب الإسباني اليوم الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة، لكنه يملك فرصة تاريخية للانفراد بالرقم القياسي إذا نجح في تجنب الخسارة في المباراة النهائية.

ويؤكد هذا الإنجاز أن مشروع لويس دي لا فوينتي لم يعد يعتمد على الأسماء الفردية فقط، بل على منظومة جماعية متكاملة تجمع بين الاستحواذ، والضغط، والانضباط التكتيكي، وهي العناصر التي أعادت «لا روخا» إلى صدارة كرة القدم العالمية، وجعلته على أعتاب كتابة فصل جديد في تاريخه.



إيطاليا (2018 – 2021)



حقق منتخب الإيطالي «الأزوري» سلسلة تاريخية بلغت 37 مباراة دون خسارة، توج خلالها بلقب كأس الأمم الأوروبية 2021 بعد الفوز على إنجلترا في نهائي ويمبلي، رغم أنه فشل لاحقاً في التأهل إلى كأس العالم 2022.



الأرجنتين (2019 – 2022)



بعد خسارتها أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، خاضت الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني، 36 مباراة متتالية دون هزيمة، قبل أن تنتهي السلسلة بالخسارة أمام السعودية في افتتاح كأس العالم 2022، وهي الهزيمة التي سبقت تتويج «التانغو» باللقب العالمي.



البرازيل (1993 – 1996)



فرض منتخب البرازيل، بطل كأس العالم 1994، هيمنته خلال منتصف التسعينيات، محافظاً على سلسلة بلغت 35 مباراة دون خسارة، قبل أن يحطم المنتخب الإيطالي هذا الرقم بعد سنوات.



إسبانيا (2007 – 2009)



شهدت بداية العصر الذهبي لكرة القدم الإسبانية سلسلة من 35 مباراة دون هزيمة، توج خلالها المنتخب بلقب كأس أوروبا 2008، قبل أن يكمل هيمنته بإحراز كأس العالم 2010.



الأرجنتين (1991 – 1993)



حقق المنتخب الأرجنتيني سلسلة من 31 مباراة دون خسارة، تزامنت مع تتويجه بلقبي كوبا أمريكا عامي 1991 و1993، قبل أن يدخل في فترة انتظار طويلة لاستعادة اللقب القاري.



المغرب (2019 – 2022)



سجل منتخب المغرب «أسود الأطلس»، 31 مباراة متتالية دون هزيمة، قبل أن تتوقف السلسلة أمام مصر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، ثم واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ ببلوغه المركز الرابع في مونديال قطر 2022، كأفضل إنجاز عربي وأفريقي.



إسبانيا (1994 – 1997)



حافظ المنتخب الإسباني على سجله خالياً من الهزائم في 31 مباراة متتالية، لكنه لم ينجح في ترجمة هذا التفوق إلى ألقاب، ليبقى أحد أبرز المنتخبات التي قدمت كرة قدم مميزة دون تتويج.



إيطاليا (1935 – 1939)



هيمن المنتخب الإيطالي على كرة القدم العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي، وحقق سلسلة من 30 مباراة دون خسارة، توجها بإحراز كأس العالم 1938 قبل توقف المنافسات بسبب الحرب العالمية الثانية.



غانا (1961 – 1968)



عاش المنتخب الغاني عصره الذهبي خلال ستينيات القرن الماضي، محققاً 30 مباراة متتالية دون هزيمة، إلى جانب التتويج بلقبي كأس الأمم الأفريقية عامي 1963 و1965.



فرنسا (1994 – 1996)



قاد جيل ذهبي ضم زين الدين زيدان وليليان تورام وديدييه ديشان وغيرهم المنتخب الفرنسي إلى سلسلة من 30 مباراة دون خسارة، ممهداً الطريق للتتويج التاريخي بكأس العالم 1998 على أرضه.