نيمار يعوض فشل المونديال بـ«قصر عائم»



لم تقتصر تداعيات خروج المنتخب البرازيلي من كأس العالم 2026، على خيبة الأمل داخل المستطيل الأخضر، إذ اختار النجم نيمار الابتعاد عن أجواء الإقصاء بطريقة لافتة، بعدما أقدم على شراء يخت فاخر تبلغ قيمته نحو 27 مليون دولار، في واحدة من أضخم الصفقات الشخصية التي أبرمها لاعب كرة قدم في السنوات الأخيرة.



وذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن قائد منتخب البرازيل اقتنى اليخت الفاخر الذي يحمل اسم «إينيجوتا»، وهو الاسم المستوحى من الأحرف الأولى لاسمه باللغة البرتغالية، ليصبح أحدث مقتنياته الفاخرة بعد سلسلة من السيارات الفارهة والعقارات واليخوت التي يملكها.



ويبلغ إجمالي مساحة اليخت نحو 800 متر مربع، ويضم ستة أجنحة فاخرة مجهزة بأعلى معايير الرفاهية، إضافة إلى أربعة محركات عالية الأداء تمنحه سرعة كبيرة في الإبحار، كما يحتوي على مهبط خاص للطائرات المروحية، إلى جانب صالات استقبال، ومنطقة ترفيه، وشرفات بانورامية مطلة على البحر.



وسرعان ما انتشرت صور اليخت على منصات التواصل الاجتماعي، محققة ملايين المشاهدات، حيث وصفه المتابعون بأنه «قصر عائم» يعكس أسلوب الحياة الفاخر الذي اشتهر به النجم البرازيلي.



وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من خروج البرازيل من كأس العالم 2026، في بطولة شهدت انتقادات واسعة لأداء «السيليساو»، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل نيمار مع المنتخب الوطني، خصوصاً بعد الإصابات المتكررة التي أثرت على مشاركاته في السنوات الأخيرة.



ويعرف نيمار بأنه من أكثر الرياضيين استثماراً في الأصول الفاخرة، إذ يمتلك مجموعة من السيارات الفارهة، وطائرة خاصة، وعدداً من العقارات الفاخرة داخل البرازيل وخارجها، ويضيف اليخت الجديد إلى قائمة ممتلكاته التي تعكس مكانته كأحد أعلى الرياضيين دخلاً في العالم.



ورغم أن خيبة الإقصاء من المونديال لا تمحى بسهولة، يبدو أن نيمار اختار أن يبدأ صفحة جديدة بعيداً عن ضغوط كرة القدم، عبر اقتناء يخت يُعد من بين أفخم اليخوت الخاصة التي يمتلكها لاعب كرة قدم على مستوى العالم.