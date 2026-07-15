عبدالله حسن: الأرجنتين وإنجلترا.. صدام بين عباقرة الاستحواذ وملوك الضغط العالي



أكد عبدالله حسن، الخبير الكروي والمحاضر المعتمد لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، أن مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 تمثل واحدة من أكثر المباريات تعقيداً من الناحية التكتيكية، نظراً لتقارب المستوى الفني واختلاف الهوية الكروية بين المنتخبين.



وكان المنتخب الأرجنتيني قد بلغ الدور نصف النهائي بعد فوزه على سويسرا 3-1، فيما تأهل المنتخب الإنجليزي عقب انتصاره على النرويج 2-1، ليضرب المنتخبان موعداً مع مواجهة تجمع بين الاستحواذ والإبداع الفني للأرجنتين، والضغط العالي والقوة البدنية والتنظيم الجماعي الذي يميز إنجلترا.



استحواذ ذكي



أوضح عبدالله حسن، أن المنتخب الأرجنتيني يعتمد على اللعب التموضعي والاستحواذ المنظم، مع تحركات مستمرة بين الخطوط تمنحه القدرة على تغيير نسق الهجوم ومفاجأة المنافس، إلى جانب الضغط العكسي المباشر فور فقدان الكرة، ما يعزز سيطرته على وسط الملعب.



وأشار إلى أن الشكل الهجومي المتوقع للأرجنتين سيكون ببناء اللعب بهدوء من الخط الخلفي، وخلق تفوق عددي في العمق، وتبادل المراكز بين لاعبي الوسط والهجوم والظهيرين، مع التركيز على استغلال المساحات بين خطي الوسط والدفاع الإنجليزي وتسريع تدوير الكرة لتفادي الضغط المتقدم.



ويرى أن أبرز نقاط قوة المنتخب الأرجنتيني تتمثل في الجودة الفنية العالية للاعبي الوسط، والقدرة على التحكم في إيقاع المباراة، إضافة إلى التنوع في الحلول الهجومية سواء عبر العمق أو الأطراف.



الضغط المتواصل



في المقابل، أوضح عبدالله حسن أن المنتخب الإنجليزي يعتمد على استحواذ منظم يهدف إلى التحكم في نسق اللعب، مع الضغط العالي بمجرد فقدان الكرة، والاعتماد على القوة البدنية والسرعة في استغلال المساحات الضيقة.



وأضاف أن الشكل الهجومي المتوقع لإنجلترا سيكون بعمل الفريق على بناء اللعب من الخلف بصورة منظمة، مع انطلاقات لاعبي الوسط إلى أنصاف المساحات، ونقل الكرة بسرعة من جانب إلى آخر لتحريك الكتلة الدفاعية الأرجنتينية، إلى جانب استهداف المساحات خلف ظهيري المنافس.



وأشار إلى أن العرضيات والتمريرات العكسية، إضافة إلى الكرات الثابتة، تمثل أبرز الأسلحة الهجومية للمنتخب الإنجليزي، الذي يتميز كذلك بضغط جماعي منظم، وقوة بدنية كبيرة، وفاعلية عالية في استغلال الكرات الثابتة.



معركة المساحات



يرى عبدالله حسن أن العامل التكتيكي الأبرز في المباراة سيكون قدرة اللاعبين على التحرك بدون كرة، وإيجاد المساحات بين خطوط المنافس، باعتبارها الوسيلة الأهم لاختراق التنظيم الدفاعي المحكم لدى المنتخبين.



وأكد أن المباراة ستشهد عدة مواجهات تكتيكية مباشرة، أبرزها الصراع بين التبادلات الهجومية للأرجنتين والضغط الإنجليزي، إذ سيحاول المنتخب الأرجنتيني خلق تفوق عددي في العمق وتسريع تدوير الكرة واستغلال أنصاف المساحات، بينما ستسعى إنجلترا إلى تعطيل بناء اللعب ورفع شدة الضغط وإجبار منافسها على ارتكاب الأخطاء.



كما ستفرض المواجهة صراعاً آخر بين القوة البدنية الإنجليزية والجودة الفنية للأرجنتين، حيث سيحاول المنتخب الإنجليزي فرض إيقاع مرتفع والاعتماد على الالتحامات البدنية، مقابل سعي الأرجنتين إلى تقليل المواجهات المباشرة والاحتفاظ بالكرة لفرض أسلوبها الفني.



التحولات والكرات الثابتة



أشار عبدالله حسن، إلى أن تقدم ظهيري المنتخبين في الحالة الهجومية سيخلق مساحات كبيرة خلفهما، وهو ما سيحاول كل فريق استغلاله عبر التحولات السريعة والهجمات المباشرة على الأطراف.



وأضاف أن نجاح الضغط العكسي بعد فقدان الكرة سيكون أحد أهم مفاتيح اللقاء، لأن الفريق القادر على استعادة الكرة سريعاً ومنع التحولات والحفاظ على توازنه الدفاعي سيكون الأقرب للسيطرة على مجريات المباراة.



ولفت أيضاً إلى أهمية الكرات الثابتة، التي تمثل أحد أخطر أسلحة المنتخب الإنجليزي، مؤكداً أن الأرجنتين مطالبة بتنظيم الرقابة داخل منطقة الجزاء، وتجنب ارتكاب الأخطاء بالقرب من مرماها، والسيطرة على الكرات الثانية للحد من خطورة المنافس.



سيناريو الحسم



كما أكد عبدالله حسن في تحليله على أن المباراة تمثل صداماً بين مدرستين مختلفتين، والأولى تعتمد على التحكم الفني والاستحواذ والإبداع بين الخطوط، والثانية ترتكز على الضغط العالي والقوة البدنية والتنظيم الجماعي.



وأوضح أن هوية المتأهل إلى النهائي ستتحدد عبر خمسة مفاتيح رئيسية، وهي قدرة الأرجنتين على كسر الضغط الإنجليزي وفرض سيطرتها على وسط الملعب، ونجاح إنجلترا في افتكاك الكرة بمناطق متقدمة وتحويلها سريعاً إلى هجمات مباشرة، واستغلال المساحات خلف ظهيري الفريقين أثناء التحولات، وفاعلية الكرات الثابتة والكرات الثانية، التي تمثل أحد أبرز أسلحة المنتخب الإنجليزي، والحفاظ على التوازن الدفاعي ومنع الهجمات المرتدة، باعتباره العامل الأكثر حسماً في مباراة متقاربة المستوى.



وختم قائلاً إن الأرجنتين ستكون الأقرب لفرض شخصيتها إذا نجحت في تجاوز الضغط الإنجليزي والتحكم في إيقاع اللعب، بينما قد تميل الكفة إلى إنجلترا إذا استطاعت فرض نسقها البدني واستغلال التحولات السريعة والكرات الثابتة، في مواجهة مرشحة لتكون واحدة من أرقى المعارك التكتيكية في كأس العالم 2026.