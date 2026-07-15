«فيفا» يعتمد الكرة الذهبية في آخر 4 مباريات للمونديال



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اعتماد النسخة النهائية من كرة «تريوندا» خلال المباريات الأربع الأخيرة من كأس العالم 2026، لتظهر لأول مرة في مباراتي نصف النهائي، قبل استخدامها أيضاً في مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.



وتحمل الكرة الجديدة تصميماً باللونين الذهبي والأسود، لتحل محل الكرة الرسمية التي استخدمت في أول 100 مباراة من البطولة، والتي استوحت ألوانها من الدول الثلاث المستضيفة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأوضح «فيفا» أن النسخة النهائية من الكرة جاءت للاحتفاء بالمرحلة الختامية من المونديال، إذ يبرز تصميمها المدن الـ16 التي استضافت منافسات البطولة، مع تركيز خاص على المدن التي تحتضن المباريات الحاسمة، وهي دالاس وأتلانتا وميامي ونيويورك/نيوجيرسي.



كما يتضمن التصميم عناصر ترمز إلى بقية المدن المستضيفة، وهي بوسطن، غوادالاخارا، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، مكسيكو سيتي، مونتيري، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، سياتل، تورونتو وفانكوفر، في إشارة إلى دورها في إنجاح أكبر نسخة من كأس العالم.



وأكد الاتحاد الدولي أن الكرة مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي توفر بيانات لحظية ودقيقة عن حركة الكرة، بما يدعم حكام الساحة وتقنية حكم الفيديو المساعد في اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة، إلى جانب تعزيز التحليل الفني والإحصائي للمباريات.



ويحمل اسم «تريوندا»، المشتق من اللغة الإسبانية، معنى «ثلاث موجات»، في إشارة إلى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، وتجسيداً للشراكة بينها في تنظيم النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم.