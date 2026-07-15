«حكم ميسي المفضل» يُشعل غضب الإنجليز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً تعيين الحكم الدولي الأمريكي ذي الأصول المغربية، إسماعيل الفتح، لإدارة المواجهة المرتقبة والنارية في نصف نهائي كأس العالم 2026 بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين.

وقد أثار هذا التعيين موجة واسعة من الجدل والتفاعل الحاد في وسائل الإعلام والصحافة الإنجليزية، التي سارعت إلى وضع طاقم التحكيم تحت المجهر، واصفةً الفتح بـ "الحكم المفضل لميسي"، بالنظر إلى سجله السابق في إدارة مباريات كان النجم الأرجنتيني طرفاً فيها، ومبديّةً مخاوفها من تأثير قراراته على حظوظ "الأسود الثلاثة" في العبور إلى المباراة النهائية.

وفي هذا السياق، أفردت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية مساحة واسعة للحديث عن اختيار الفتح، مشيرة إلى العلاقات التاريخية والقرارات التقديرية السابقة، حيث ذكرت في تقرير لها أن "تعيين إسماعيل الفتح يثير تساؤلات عريضة داخل الشارع الرياضي الإنجليزي، فهو الحكم الذي طالما أدار مواجهات حاسمة للنجم ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي والبطولات القارية بثبات وتساهل ملحوظ، مما يجعله خياراً يبعث على الراحة بالنسبة للمعسكر الأرجنتيني ويضع ضغوطاً إضافية على لاعبي منتخبنا".

من جانبها، ركزت صحيفة ذا صان على البعد النفسي والتاريخي لإسناد المباراة للحكم الأمريكي، وكتبت تحت سياق نقدي: "الإنجليز يواجهون اختباراً مزدوجاً الليلة أمام كتيبة ميسي ومن صافرة الفتح؛ إذ ترى الجماهير والإعلام أن الحكم المفضل لميسي يمتلك كيمياء خاصة مع النجم الأرجنتيني قد تؤثر بلاشك على مجريات القرارات التكتيكية والأخطاء الدقيقة في منطقة الجزاء خلال مواجهة لا تحتمل الأخطاء".

ولم تبتعد صحيفة الميرور عن هذا الطرح، بل ذهبت إلى تحليل القرارات التحكيمية المرتقبة وتأثير الجماهير، موضحة في تقريرها أن "اختيار الفتح لمواجهة نصف النهائي الأكثر إثارة يضعه تحت ضغط إعلامي وجماهيري هائل، حيث تتخوف وسائل الإعلام الإنجليزية من إمكانية تأثره بالحضور الجماهيري المكثف للأرجنتين وبحضور ميسي، وهو ما قد يحرم المنتخب الإنجليزي من حقه في القرارات العادلة داخل المستطيل الأخضر".

وفي الاتجاه نفسه، دعت صحيفة التليغراف لاعبي المنتخب الإنجليزي إلى ضبط النفس والتركيز الكامل على الأداء الفني دون الانشغال بالصافرة التحكيمية، معلقةً بأن "تعيين الفتح الملقب بالحكم المفضل لميسي يجب ألا يتحول إلى شماعة أو عائق ذهني لكتيبة الأسود الثلاثة، بل يتوجب على الفريق التعامل بذكاء مع أسلوب إدارة الفتح للمباراة وتجنب التدخلات العنيفة التي قد تمنح المنافس ركنيات أو ركلات حرة حاسمة بالقرب من المنطقة".

ويأتي هذا الاستنفار الإعلامي الإنجليزي ليعكس حجم الشحن والتنافس التاريخي الذي يحيط بمواجهات إنجلترا والأرجنتين المونديالية، حيث يُنتظر أن تسلط الأضواء والعدسات الميدانية على كل قرار وصافرة يصدرها الفتح للوقوف على مدى حياديتها في إدارة واحدة من أشرس الملاحم الكروية في تاريخ البطولة.