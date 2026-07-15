إسبانيا تكسر تفوق فرنسا المتواصل منذ مونديال 2022

أنهى المنتخب الإسباني سلسلة النتائج الإيجابية لفرنسا في كأس العالم، بعدما تغلب عليها بهدفين دون رد في نصف نهائي مونديال 2026، ليضع حدًا لمسيرة امتدت 10 مباريات متتالية دون خسارة، ويمنع «الديوك» من بلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

وحجز المنتخب الإسباني مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على فرنسا في مواجهة نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع الفائز من لقاء إنجلترا والأرجنتين.

وأوقفت الخسارة أمام إسبانيا السلسلة الفرنسية التي بدأت منذ الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، عندما خسر المنتخب الفرنسي أمام تونس.

وحافظ المنتخب الفرنسي منذ تلك المباراة على سجله خاليًا من الهزائم في كأس العالم، إذ لم تحتسب خسارته أمام الأرجنتين في نهائي مونديال 2022 بركلات الترجيح كهزيمة، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل.

وحقق المنتخب الفرنسي خلال الأدوار الإقصائية في النسخة الماضية ثلاثة انتصارات متتالية، بعدما تفوق على بولندا بنتيجة 3-1 في دور الـ16، ثم تغلب على إنجلترا 2-1 في ربع النهائي، قبل الفوز على المغرب بهدفين دون رد في نصف النهائي، ثم خسر اللقب أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وواصل المنتخب الفرنسي نتائجه القوية في مونديال 2026، محققًا ستة انتصارات متتالية على حساب السنغال والعراق والنرويج والسويد وباراغواي والمغرب، قبل أن يوقف المنتخب الإسباني هذه السلسلة ويقصيه من الدور نصف النهائي.