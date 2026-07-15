إسبانيا توقف سلسلة مبابي التاريخية في كأس العالم

أوقفت إسبانيا مسيرة كيليان مبابي نحو الظهور في نهائي كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا، بعدما تغلبت على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، لتُنهي سلسلة امتدت منذ نسختي 2018 و2022، في حين بقي المهاجم الفرنسي في صدارة سباق الحذاء الذهبي بالتساوي مع ليونيل ميسي.

ولم ينجح مبابي في صناعة فرص مؤثرة أمام الدفاع الإسباني، ليغادر منتخب فرنسا المنافسة على اللقب، بعدما كان أحد أبرز عناصر الفريق خلال مشواره في البطولة.

وتساوى قائد المنتخب الفرنسي مع ليونيل ميسي في صدارة ترتيب هدافي مونديال 2026 برصيد 8 أهداف لكل منهما، قبل خوض قائد الأرجنتين مواجهة نصف النهائي أمام إنجلترا مساء الأربعاء.

وينتظر المنتخب الفرنسي الخاسر من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا لخوض مباراة تحديد المركز الثالث يوم الأحد في ميامي بولاية فلوريدا، بينما يلتقي المنتخب الإسباني في النهائي مع الفائز من المباراة الثانية في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي.

وكان مبابي أقل مهاجمي فرنسا لمسًا للكرة في الشوط الأول أمام إسبانيا، بعدما اكتفى بـ15 لمسة، فيما تمثلت أبرز لقطاته في اعتراضه على ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول لإسبانيا، بعدما حاول إقناع الحكم إيفان بارتون بعدم صحتها.

وجاءت أخطر فرص مبابي في الدقيقة 67، عندما اصطدمت تسديدته بالمدافع الإسباني مارك كوكوريا قبل أن تمر بجوار القائم، بينما كانت فرنسا متأخرة بهدفين دون مقابل.

وتلقى مبابي بطاقة صفراء في الدقيقة 86 بعد احتكاكه بحارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون، أثناء محاولة الأخير الإمساك بالكرة، ليسقط الحارس على أرض الملعب.

وشارك مبابي أساسيًا أمام إسبانيا، بعدما غادر مباراة فرنسا والمغرب في الدور ربع النهائي عند الدقيقة 77، وهي المباراة التي سجل خلالها هدفه الثامن في النسخة الحالية من كأس العالم.

ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 8 أهداف للمرة الثانية تواليًا في كأس العالم، بعدما سجل العدد ذاته في مونديال قطر 2022، الذي خسر فيه المنتخب الفرنسي المباراة النهائية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، فيما توج باللقب مع «الديوك» في نسخة روسيا 2018 بعد الفوز على كرواتيا في النهائي.