بعد التأهل إلى النهائي.. ماكرون يوجه رسالة إلى منتخب إسبانيا

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تهنئة إلى المنتخب الإسباني بعد تأهله إلى نهائي كأس العالم 2026، في الوقت الذي حرص فيه على دعم منتخب بلاده عقب الخروج من الدور نصف النهائي، مؤكدًا ثقته في مستقبل الجيل الحالي.

وكتب ماكرون، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أهنئ إسبانيا على التأهل للمباراة النهائية، وأشكر منتخب فرنسا على تمثيله لنا بشكل جيد للغاية».

وأضاف الرئيس الفرنسي: «بالتأكيد هذه الخسارة مؤلمة، ولكن لدينا فريق واعد وشاب، وينتظره مستقبل مشرق للغاية».

وبلغ المنتخب الإسباني المباراة النهائية بعد فوزه على فرنسا بهدفين دون رد، ليقترب من التتويج بلقبه الثاني في كأس العالم، بعدما أحرز لقبه الأول في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا إثر فوزه على هولندا بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

وينتظر المنتخب الإسباني التعرف إلى منافسه في النهائي، حيث يلتقي منتخبا الأرجنتين وإنجلترا مساء اليوم الأربعاء لحسم بطاقة التأهل الثانية، إذ يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى بلوغ النهائي ومواصلة مشواره نحو لقبه الرابع، بينما يطمح المنتخب الإنجليزي إلى المنافسة على لقبه الثاني بعد تتويجه الوحيد في نسخة 1966.