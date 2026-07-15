من يورو 2024 إلى نهائي المونديال.. دي لا فوينتي يواصل نجاحه مع إسبانيا

واصل لويس دي لا فوينتي كتابة فصول نجاحه مع المنتخب الإسباني، بعدما قاد «لا روخا» إلى نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على فرنسا بهدفين دون رد، ليضيف إنجازًا جديدًا بعد التتويج بلقب كأس أوروبا 2024.

وأشاد مدرب إسبانيا بلاعبيه عقب التأهل، واصفًا منتخب بلاده بأنه «أفضل فريق في العالم»، بعدما تفوق على أحد أقوى المنتخبات في البطولة وحجز مقعده في النهائي المقرر يوم الأحد.

وأكد دي لا فوينتي أن المشروع الذي بدأ قبل نحو أربعة أعوام أثمر عن النتائج الحالية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني تمسك بالفكرة نفسها طوال هذه الفترة حتى أوصل المنتخب إلى ما حققه الآن.

وقال مدرب إسبانيا: «واجهنا أحد أفضل المنتخبات الوطنية في العالم، لكنهم وجدوا أمامهم أفضل فريق في العالم، وهذا أمر مختلف».

وحقق دي لا فوينتي انتصاره الرسمي الثالث تواليًا على المنتخب الفرنسي، بعدما سبق له قيادة «لا روخا» للفوز على «الديوك» في كأس أوروبا 2024 ودوري الأمم الأوروبية 2025، كما أضاف مباراة نصف النهائي في مونديال 2026 إلى سلسلة انتصاراته.

وقاد المدرب الإسباني منتخب بلاده إلى أول ظهور في نهائي كأس العالم منذ نسخة 2010، ليواصل النتائج المميزة التي حققها منذ توليه المهمة.

وأثنى دي لا فوينتي على لاعبيه، مؤكدًا أنهم يستحقون كل ما وصلوا إليه، في ظل ما أظهروه من التزام وروح جماعية وموهبة، مضيفًا أنهم يجعلون الأمور الصعبة تبدو سهلة داخل الملعب.