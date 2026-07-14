مبابي أسطورة جديدة تحاكي رقم الظاهرة البرازيلي





تربّع النجم الفرنسي كيليان مبابي على عرش هدافي نهائيات كأس العالم خلال النسخ العشر الأخيرة، مستوياً مع الأسطورة البرازيلية رونالدو كأكثر من سجل في بطولة واحدة خلال هذه الفترة الممتدة عبر نحو أربعة عقود، وذلك برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وحتى قبل صافرة مباراة اسبانيا وفرنسا اليوم يتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 8 أهداف، متساوياً في عدد الأهداف مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي الذي يمتلك 8 أهداف أيضاً، ويتفوق مبابي في المركز الأول بفضل عدد التمريرات الحاسمة.

وبحسب البيانات الإحصائية لهدافي المونديال منذ نسخة عام 1986 وحتى 2022، يتضح أن الرقم القياسي المسجل باسم مبابي في مونديال قطر 2022 ورونالدو في مونديال كوريا واليابان 2002 ظل عصياً على التكرار طوال الـ40 عاماً الماضية. فقد شهدت النسخ الأخرى معدلات أهداف أدنى للظفر بلقب الهداف؛ حيثُ سَجّل الإنجليزي غاري لينيكر 6 أهداف في مونديال 1986، وهو نفس الرصيد الذي حققه الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي في مونديال 1990.

وفي مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، تقاسم لقب الهداف كل من الروسي أوليغ سالينكو والبلغاري خريستو ستويتشكوف برصيد 6 أهداف، متساوين مع الكرواتي دافور شوكور الذي نال اللقب برصيد 6 أهداف في مونديال فرنسا 1998. وعادت حصيلة 6 أهداف لتكون المعيار الحاسم مجدداً في مونديالي 2014 و2018 عبر الكولومبي خاميس رودريغيز والإنجليزي هاري كين على التوالي.

أما أدنى معدل تسجيلي يتوج صاحبه بلقب هداف البطولة في النسخ العشر الأخيرة، فقد توقف عند 5 أهداف فقط، وهو ما حدث في مونديال ألمانيا 2006 حين حسم الألماني ميروسلاف كلوزه اللقب لصالح. كما تكرر هذا المعدل المنخفض بشكل استثنائي في مونديال جنوب أفريقيا 2010 عندما تشارك أربعة لاعبين في صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف لكل منهم، وهم الأوروغواياني دييغو فورلان، والألماني توماس مولر، والهولندي ويسلي شنايدر، والإسباني دافيد فيا.