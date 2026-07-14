«الهشاشة الذهنية» تطيح بالمنتخبات الأفريقية من المونديال



تبخرت أحلام الذهب الأفريقي في المعترك المونديالي تحت وطأة مغامرات تكتيكية غير محسوبة، لتتحول مقاعد البدلاء التي كانت بالأمس مصدر إلهام وشغف إلى مقصلة فنية أطاحت بأكبر طموحات القارة السمراء، فالصدمة العنيفة التي عاشها الشارع الرياضي الأفريقي لم تكن بسبب نقص في المواهب أو غياب للنجوم المدججين بالخبرة الأوروبية العميقة، بل فجرتها أزمة «تدريب حادة» واجهت المدارس الوطنية بقيادة أسماء رنانة مثل بابي ثياو، وإيمرس فاي، وكذلك حسام حسن رغم أن هذا الأخير حقق نجاحاً مشهوداً وغير مسبوق بقيادة منتخب مصر للتأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة، لكن هؤلاء المدربين الذين سطروا أمجاداً محلياً وقادوا منتخباتهم بروح وطنية عالية، وجدوا أنفسهم فجأة عاجزين تحت الضغط المونديالي الخانق عن إدارة تفاصيل تكتيكية صغيرة، ليهدروا تفوقاً ساحقاً في مباريات مصيرية، ويودعوا المنافسات بسيناريوهات كربونية صادمة كشفت عيوب التدريب الإقليمي في المحافل العالمية الكبرى.



ولم يكن انهيار المنتخبات الأفريقية في الأنفاس الأخيرة مجرد مصادفة عابرة أو سوء طالع يتباكى عليه المشجعون، بل هو متلازمة تكتيكية مكررة تعكس خللاً في عقلية الإدارة الفنية للمباريات الكبرى، ففي مواجهة المنتخب المصري أمام الأرجنتين، دفع الفراعنة ثمن غياب الانضباط الدفاعي في اللحظات الحرجة، والتراجع المبالغ فيه لتستقبل شباكهم أهدافاً قاتلة أنهت المباراة بنتيجة 3-2 بعد أن كان الفريق على بعد عشر دقائق من صناعة التاريخ.



وجاء السيناريو المصري، صورة طبق الأصل من الانهيار الكارثي لأسود السنغال بالخسارة بذات النتيجة 3-2 بعد تقدمهم المريح، ومثلهما عانت كوت ديفوار، من عقم هجومي وفشل ذريع في إدارة الشوط الثاني، ويشير هذا التشابه الصارخ بوضوح إلى قاسم مشترك سلبي يجمع هذه المدارس، وهو افتقاد المرونة الفنية لحظة هبوب العواصف داخل المستطيل الأخضر، وتحول الحماس الوطني من قوة دافعة إلى وسيلة ضغط ذهني تعطل لغة الفكر التدريبي على دكة البدلاء عندما تدق ساعة الحسم.



لقد وضعت هذه الهزات العنيف سياسة الاعتماد على الحلول العاطفية والمدرب المحلي غير الخبير دولياً في قفص الاتهام أمام الصحافة العالمية والنقاد، فالمونديال، بقيمته وضغوطه، يتطلب ما هو أبعد بكثير من الشحن المعنوي والخطابات الحماسية، والحقيقة التي كشفتها النسخة الحالية هي أن الفوارق الفنية والتكتيكية بين منتخبات الصف الأول في أفريقيا ونظيراتها في أوروبا أو أمريكا الجنوبية قد تلاشت على مستوى الأقدام لكن هذه الفجوة لا تزال عميقة وقائمة وبقوة على مستوى العقول التي تدير دفة المباريات من خط التماس، وتتحكم في وتيرة التغييرات، وتمتلك القدرة على قراءة المتغيرات المفاجئة وحفظ التوازن الذهني للاعبين تحت الضغط المرتفع، وهو الفارق الجوهري الذي يرجح كفة المدارس التدريبية العالمية في الأمتار الأخيرة.



ولعلاج هذه السلبيات المزمنة وتأمين مستقبل الكرة الأفريقية في المحافل المونديالية المقبلة، يكمن الحل في تطبيق استراتيجية إنقاذ عاجلة وجريئة تقودها الاتحادات الوطنية بتحديث الفكر التدريبي من خلال فرض معايير عالمية متقدمة لإعداد وتأهيل المدربين الوطنيين تكتيكياً ونفسياً، مع ضرورة الابتعاد التام عن التعيينات القائمة على النجومية التاريخية كلاعب أو الرضوخ للضغط الجماهيري العاطفي الذي أثبت فشله، إلى جانب تطوير غرف إدارة الأزمات داخل الأجهزة الفنية، عبر الاستعانة بأطقم مساعدة على أعلى مستوى متخصصة في التحليل الرقمي الفوري والقراءة النفسية للمباريات، لضمان اتخاذ قرارات بديلة دقيقة وصارمة تحمي تقدم الفريق، وتغلق المساحات، وتقتل حماس الخصوم قبل حدوث الانهيار المفاجئ، لتتحول مقاعد البدلاء مستقبلاً إلى غرف عمليات ذكية تصنع الانتصارات بدلاً من كونها مقاصل لتدمير الأحلام.