3 قضاة ملاعب مرشحون لإدارة نهائي كأس العالم



مع اقتراب نهائي كأس العالم 2026، تتجه الأنظار ليس فقط إلى المنتخبين اللذين سيبلغان المباراة الحاسمة، بل أيضاً إلى الحكم الذي سيحظى بشرف إدارة أكبر مواجهة في كرة القدم، وسط معايير صارمة يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاختيار طاقم التحكيم.



ويحرص «فيفا» على تعيين الحكم الأكثر خبرة وكفاءة، في ظل التدقيق الكبير الذي يحظى به كل قرار يتخذ خلال المباراة النهائية، وفقاً لتقرير نشرته مجلة «فور فور تو»، وأشارت من خلاله إلى أنه تم استبعاد الحكمين الإنجليزيين مايكل أوليفر وأنتوني تايلور، من قائمة الحكام المتبقين في البطولة.



ولا يعود ذلك فقط إلى عدم السماح لهما بإدارة مباريات المنتخب الإنجليزي، بل أيضاً إلى استبعادهما من مباريات الأرجنتين بسبب الحساسية التاريخية المرتبطة بالنزاع حول جزر فوكلاند.

كما تبدو الحظوظ محدودة لكل من الحكمين السلفادوري إيفان بارتون، والأمريكي من جذور مغربية إسماعيل الفتح، بعد تكليفهما بإدارة مباراتي نصف النهائي، وهو ما يقلل عادةً من فرص اختيارهما للمباراة النهائية.



ويواصل «فيفا» تطبيق مبدأ الحياد القاري، إذ يفضل تعيين حكم ينتمي إلى اتحاد قاري مختلف عن اتحادي المنتخبين المتنافسين، مع وجود استثناءات محدودة خلال البطولة، ما يجعل الأمر محصوراً بين ثلاثة حكام.



سيمون مارسينياك



يبقى البولندي سيمون مارسينياك الاسم الأوفر حظاً لإدارة النهائي، بعدما أدار نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، والذي شهد احتساب ثلاث ركلات جزاء، وفي حال اختياره مجدداً، سيدخل التاريخ كأول حكم يدير نهائيين لكأس العالم.



ويمتلك مارسينياك سجلاً حافلاً في إدارة المباريات الكبرى، إذ قاد أيضاً نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 ونهائي كأس العالم للأندية، كما أدار عدة مباريات في مونديال 2026، ما يعزز فرصه في نيل الثقة مرة أخرى.



علي رضا فغاني



يبرز الأسترالي علي رضا فغاني، ضمن أبرز المرشحين، بعدما أدار عدداً من أقوى مباريات البطولة، من بينها فرنسا أمام السنغال، وكولومبيا أمام البرتغال، وإنجلترا أمام المكسيك.



ولفت فغاني الأنظار بقراره عدم احتساب ركلة جزاء لفرنسا أمام السنغال، رغم توصية حكم الفيديو المساعد بمراجعة اللقطة، وهو ما اعتبره كثيرون دليلاً على ثقته في قراراته وقدرته على تحمل ضغوط المباريات الكبرى.



كليمان توربان



يظل الفرنسي كليمان توربان أحد الأسماء المطروحة، بفضل خبرته الطويلة في إدارة النهائيات الأوروبية، بعدما سبق له قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي.



لكن تعيينه قد يثير الجدل إذا بلغ المنتخب الإنجليزي المباراة النهائية، في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهها له مدرب إنجلترا توماس توخيل في وقت سابق، عندما وصف أداءه في إحدى المباريات بأنه يستحق واحداً من عشرة فقط.



ومع اقتراب إسدال الستار على مونديال 2026، يبقى قرار «فيفا» بشأن هوية حكم النهائي محل ترقب كبير، في انتظار الإعلان عن الرجل الذي سيتولى إدارة أهم 90 دقيقة في عالم كرة القدم.