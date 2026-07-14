152 لاعباً ولاعبة يدشنون بطولة الإمارات للشطرنج بالفجيرة



انطلقت منافسات بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية للشطرنج تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة «المفتوحة والإناث»، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج ضمن أجندة مسابقات الموسم المحلي، ويستضيفها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بمشاركة 152 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف أندية الدولة.



وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والدكتور عبدالله آل بركت، رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، والدكتور جاسم هيكل، عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، فيما قام محمد وسيم خياطة، النائب الثاني والأمين المالي لاتحاد الإمارات للشطرنج، بإجراء النقلة الأولى على الطاولة الرئيسية إيذاناً بانطلاق المنافسات.



وجاءت الجولة الافتتاحية حافلة بالإثارة والندية في مختلف الفئات، حيث حقق 17 لاعباً الفوز في منافسات تحت 12 سنة للأولاد ليحصدوا النقطة الكاملة، فيما انتهت أربع مباريات بالتعادل، وفي منافسات الإناث للفئة نفسها حققت 17 لاعبة الفوز في الجولة الأولى دون تسجيل أي تعادل.



وفي فئة تحت 14 سنة للأولاد تقاسم 9 لاعبين صدارة الترتيب برصيد نقطة واحدة، بينما تصدرت 7 لاعبات منافسات الإناث بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى.



وفي منافسات تحت 16 سنة للأولاد تساوى 10 لاعبين في صدارة الترتيب بالنقطة الأولى، فيما انفردت هيام الحوسني، لاعبة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بصدارة فئة الإناث بعد فوزها في الجولة الأولى، بينما جاءت فاطمة محمد راشد، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وزميلتها ريم الجسمي في المركز الثاني برصيد نصف نقطة لكل منهما.



وفي فئة تحت 18 سنة للأولاد تقاسم الصدارة أربعة لاعبين هم: حمدان الزعابي، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وسافين سفرالله خان، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعبدالله عتيق الرميثي، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وحمد الكف، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعد تحقيقهم الفوز في الجولة الأولى.



أما في منافسات تحت 18 سنة للإناث فتساوت ثلاث لاعبات في الصدارة برصيد نقطة واحدة، هن: لؤلؤة خليفة الحمادي، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وزينب محمد خليل، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وموزة الشامسي، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.



وفي منافسات تحت 20 سنة للشباب تقاسم الصدارة خليفة خالد، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ومحمد سعيد الشامسي، لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، فيما اعتلت صدارة منافسات الشابات كل من زينب درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وأحلام راشد، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة.



من جانبه أكد محمد وسيم خياطة، النائب الثاني والأمين المالي لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن البطولة تمثل إحدى أهم بطولات الموسم للفئات السنية، لما لها من دور كبير في اكتشاف وصقل المواهب وإعداد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للمشاركات المقبلة.



وقال: «المشاركة الكبيرة التي تشهدها البطولة، بوجود 152 لاعباً ولاعبة، تعكس التطور المستمر، الذي تشهده رياضة الشطرنج في دولة الإمارات، والجهود المتميزة، التي تبذلها الأندية في إعداد اللاعبين واللاعبات بمختلف الفئات العمرية، كما أن نتائج الجولة الأولى تؤكد أننا أمام منافسات قوية ومستويات فنية واعدة تبشر بمستقبل مشرق للعبة».



وأضاف: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برئاسة الدكتور عبدالله آل بركت على استضافة البطولة، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاحها، بما يعكس الخبرات التنظيمية الكبيرة للنادي وحرصه الدائم على دعم أنشطة الاتحاد، ونتطلع إلى استمرار البطولة بنفس المستوى الفني والتنظيمي المتميز، بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد في توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المزيد من المواهب القادرة على تمثيل الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية».