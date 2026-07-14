عبدالله حسن: 5 مفاتيح لحسم قمة فرنسا وإسبانيا



أكد عبدالله حسن، الخبير الكروي والمحاضر المعتمد لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، أن مواجهة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026 تمثل واحدة من أكثر المباريات ثراءً على المستوى التكتيكي، إذ تجمع بين مدرستين مختلفتين في فلسفة اللعب، والأولى تقوم على الاستحواذ والتمركز الذكي، والثانية تعتمد على القوة البدنية والسرعة والانتقال الخاطف من الدفاع إلى الهجوم.



وأوضح أن المنتخب الإسباني بلغ نصف النهائي بعد تخطيه بلجيكا بنتيجة 2-1، بينما تأهل المنتخب الفرنسي بفوزه على المغرب 2-0، ليضرب المنتخبان موعداً مع صراع فني قد يحسم بالتفاصيل الصغيرة أكثر من الأسماء.



هندسة الاستحواذ



أشار عبدالله حسن إلى أن المنتخب الإسباني يواصل تقديم هويته المعروفة، القائمة على الاستحواذ المنظم وجودة التمرير واللعب الموضعي، وهو ما يمنحه أفضلية في فرض إيقاع المباراة والسيطرة على منطقة الوسط.



وأضاف أن الشكل الهجومي المتوقع لإسبانيا سيكون 5-2-3، مع الاعتماد على بناء اللعب من الخلف عبر قلبي الدفاع ولاعبي الارتكاز، وخلق تفوق عددي في العمق، إلى جانب تحركات مستمرة للاعبي الوسط والأجنحة داخل أنصاف المساحات، بهدف سحب الكتلة الدفاعية الفرنسية أفقياً قبل توجيه الضربة نحو منطقة الجزاء.



ويرى أن أبرز نقاط قوة "لاروخا" تتمثل في دقة الاستحواذ، والتنظيم الجماعي، والقدرة على صناعة التفوق العددي بين الخطوط، إلى جانب الضغط العكسي المباشر فور فقدان الكرة.



سلاح الحسم



في المقابل، أكد أن المنتخب الفرنسي يمتلك هوية مختلفة تماماً، ترتكز على التحولات الهجومية السريعة، والاعتماد على المهارات الفردية، والقوة البدنية، والقدرة على الوصول إلى مرمى المنافس بأقل عدد ممكن من التمريرات.



وأوضح أن فرنسا قد تلجأ إلى الرسمين التكتيكيين 5-2-3 أو 3-4-3 عند الاستحواذ، مع التركيز على تجاوز الضغط الإسباني الأول بسرعة، واستغلال المساحات خلف ظهيري إسبانيا، وخلق مواجهات فردية للأجنحة، قبل إنهاء الهجمة سريعاً داخل منطقة الجزاء.



وأضاف أن سرعة التحول من الدفاع للهجوم، والجودة الفردية العالية في الثلث الأخير، واستغلال المساحات المفتوحة، تمثل أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي في هذه المواجهة.



مفتاح التفوق



يرى عبدالله حسن أن العامل التكتيكي المشترك بين المنتخبين يتمثل في جودة التحرك من دون كرة، إذ ستكون القدرة على إيجاد المساحات بين خطوط المنافس عاملاً حاسماً في كسر التنظيم الدفاعي، سواء عبر التمريرات القصيرة لإسبانيا أو التحولات السريعة لفرنسا.



وأوضح أن السيطرة على وسط الملعب ستكون أولى معارك المباراة، فإسبانيا ستسعى إلى فرض الاستحواذ والتحكم بإيقاع اللقاء وخلق التفوق العددي في العمق، بينما ستعتمد فرنسا على تقليص المساحات، وفرض الالتحامات البدنية، ومنع المنتخب الإسباني من بناء اللعب بأريحية.



وأشار إلى أن تقدم ظهيري المنتخب الإسباني قد يمنح فرنسا المساحات التي تبحث عنها، خاصة في التحولات السريعة، فالمنتخب الفرنسي سيحاول استغلال تلك المساحات والانطلاق بأقل عدد من التمريرات، في حين سيكون على إسبانيا الحفاظ على التوازن الدفاعي، ومنع الانطلاقات المباشرة، مع تغطية المساحات خلف الظهيرين.



نقطة التحول



وصف عبدالله حسن الصراع بين الضغط العكسي الإسباني والتمريرة العمودية الأولى لفرنسا بأنه أحد أهم مفاتيح المباراة، فإذا نجحت إسبانيا في استعادة الكرة فور فقدانها ومنعت فرنسا من لعب أول تمريرة عمودية، ستفرض سيطرتها على مجريات اللقاء.



أما إذا تمكن المنتخب الفرنسي من تجاوز موجة الضغط الأولى والانطلاق سريعاً نحو الأمام، فسيجد مساحات واسعة قد تتحول إلى فرص تهديفية حقيقية.



وأكد أن المواجهات الفردية على الأطراف ستكون مؤثرة للغاية، إذ تمتلك فرنسا أفضلية واضحة في السرعة والمراوغة والقدرة على كسب المواجهات الثنائية، بينما تراهن إسبانيا على الانضباط الجماعي والتمركز الذكي لإبطال خطورة هذه الانطلاقات.



وأوضح عبدالله حسن في تحليله بالتأكيد على أن هوية المتأهل إلى النهائي ستتحدد عبر خمسة عوامل رئيسية، وهي قدرة إسبانيا على السيطرة على وسط الملعب دون الوقوع في استحواذ سلبي، ونجاح فرنسا في استغلال المساحات خلف ظهيري إسبانيا عبر التحولات السريعة، وفعالية الضغط العكسي الإسباني في إيقاف أول تمريرة فرنسية للأمام، وحفاظ المنتخبين على التوازن الدفاعي وتقليل أخطاء التحول، وحسم المواجهات الفردية على الأطراف، التي قد تصنع الفارق في مباراة بهذا الحجم.



وختم قائلاً إن نصف النهائي يمثل مواجهة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، فإسبانيا تراهن على السيطرة بالكرة واللعب الموضعي، بينما تعتمد فرنسا على السرعة والفاعلية والجودة الفردية، مؤكداً أن الفريق الذي سينجح في إدارة لحظات التحول بين الدفاع والهجوم سيكون الأقرب لحجز بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026.