مونديال 2026.. موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستدديرة حول العالم، على موعد مع المتعة الكروية الليلة، عندما يصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني في نصف نهائي البطولة، في مواجهة تجمع بين القوة الهجومية الهائلة لـ"الديوك" والكرة الجماعية والاستحواذ المميز لـ"لا روخا"، في صراع لا يقبل القسمة على اثنين من أجل بلوغ المباراة النهائية.

وتدخل فرنسا اللقاء وهي تطمح للوصول إلى النهائي الثالث بعد التتويج بلقب 2018 واحتلال الوصافة في نسخة 2022، مستندة إلى كتيبة هجومية مرعبة يتقدمها كيليان مبابي، متصدر هدافي البطولة، إلى جانب عثمان ديمبيليه ومايكل أوليسيه وبرادلي باركولا وديزيريه دويه، كما تمثل البطولة فرصة أخيرة للمدرب ديدييه ديشان لإنهاء مسيرته مع المنتخب بلقب عالمي جديد قبل رحيله عقب المونديال.

في المقابل، تسعى إسبانيا إلى استعادة أمجادها العالمية وإحراز لقبها الثاني بعد تتويجها التاريخي عام 2010، معتمدة على جيل شاب يقوده لامين جمال، الذي يواصل تأكيد مكانته بين أبرز نجوم الكرة العالمية، إضافة إلى منظومة جماعية متماسكة بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، الذي أعاد للمنتخب هويته القائمة على الاستحواذ والضغط العالي.

وتزداد المواجهة إثارة في ظل تفوق إسبانيا على فرنسا في آخر مواجهتين رسميتين، بينما يأمل "الديوك" في كسر هذه العقدة وقطع خطوة جديدة نحو اللقب الثالث، في مباراة تبدو مرشحة لتكون واحدة من أبرز قمم مونديال 2026.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا

تُقام مباراة فرنسا ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء 14 يوليو، عند الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في كأس العالم 2026

تنقل شبكة "بي إن سبورت" صاحبة الحق الحصري في نقل كل مباريات نهائيات كأس العالم 2026 مباراة فرنسا ضد إسبانيا على القنوات التالية:

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