بعد الاحتفال في استاد القاهرة.. إبراهيم حسن يوجه وعدًا للجماهير المصرية

وجه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، رسالة إلى الجماهير المصرية عقب الاحتفال الذي أقيم في استاد القاهرة بمناسبة المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين سيعملون على تقديم مستوى أفضل خلال الفترة المقبلة، بما يليق بالكرة المصرية.

وأكد إبراهيم حسن، في تصريحات تليفزيونية على هامش الاحتفالية، أن الجماهير كان لها دور كبير في الأداء الذي قدمه المنتخب خلال البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشيدًا بالدعم الذي حظي به الفريق طوال مشواره.

وأشار مدير المنتخب إلى أن القيادة السياسية في مصر قدمت دعمًا كبيرًا للفريق منذ بداية المشاركة في كأس العالم، معتبرًا أن هذا الدعم أسهم في تهيئة الأجواء أمام اللاعبين والجهاز الفني.

وأوضح إبراهيم حسن أن الجماهير المصرية لم تبخل على المنتخب بالمساندة، مؤكدًا أنها وقفت خلف اللاعبين بكل الوسائل الممكنة خلال منافسات البطولة.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ 16 بعد خسارته أمام الأرجنتين، حاملة اللقب، بنتيجة 3-2، في المشاركة التي شهدت تحقيق أفضل إنجاز للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

ووعد مدير منتخب مصر الجماهير بمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل الظهور بصورة أفضل، والبناء على ما تحقق في كأس العالم، بما يتناسب مع طموحات الكرة المصرية.