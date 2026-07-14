استاد القاهرة يحتفي بمنتخب مصر بعد أفضل مشاركة مونديالية

احتفى استاد القاهرة بمنتخب مصر عقب عودته من كأس العالم 2026، بعدما حقق «الفراعنة» أفضل إنجاز لهم في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال ببلوغ دور الـ16 للمرة الأولى.

واستقبلت الجماهير المصرية لاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن في احتفال شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بعدما أنهى الفريق مشاركته في البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأنهى المنتخب المصري مشواره في دور الـ16، بعدما خسر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، رغم تقدمه بهدفين دون مقابل حتى قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني بعشر دقائق.

وسجل المنتخب المصري بهذا الإنجاز أفضل مشاركة له في نهائيات كأس العالم، بعدما نجح للمرة الأولى في تجاوز دور المجموعات، خلال مشاركته الرابعة في تاريخ البطولة.

ودخل لاعبو المنتخب، برفقة المدير الفني حسام حسن وأعضاء الجهاز الفني، أرضية استاد القاهرة على متن حافلة مكشوفة لتحية الجماهير، وسط غياب الثلاثي محمد صلاح، الذي رحل عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، وحمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الإسباني، قبل انطلاق الفقرات الغنائية والاحتفالية.

واستعرض منظمو الحفل أبرز لحظات منتخب مصر في البطولة عبر الشاشة العملاقة داخل استاد القاهرة، فيما تفاعلت الجماهير مع الأهداف واللقطات التي قدمها «الفراعنة» خلال مشوارهم في المونديال.

وسبق الاحتفال في استاد القاهرة استقبال جماهيري كبير للمنتخب لدى وصوله إلى مطار العلمين، قبل أن يكرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعضاء الفريق يوم السبت الماضي تقديرًا لما قدموه في البطولة.