سكالوني يقترب من كسر الرقم الأكبر في تاريخ الأرجنتين

اقترب ليونيل سكالوني من اعتلاء صدارة المدربين الأكثر قيادةً لمنتخب الأرجنتين في تاريخ كأس العالم، بعدما بلغ مع «التانغو» الدور نصف النهائي من نسخة 2026 عقب الفوز على سويسرا، ليصبح على موعد مع تحطيم الرقم القياسي الذي يحمله كارلوس سلفادور بيلاردو.. جاء ذلك نقلًا عن موقع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وسجل سكالوني ظهوره الثالث عشر مديرًا فنيًا للأرجنتين في نهائيات كأس العالم خلال مواجهة سويسرا، متجاوزًا رقم سيزار لويس مينوتي، الذي قاد المنتخب في 12 مباراة خلال النسخة التي توج بلقبها عام 1978.

وأصبح بيلاردو المدرب الوحيد الذي لا يزال يتفوق على سكالوني في عدد المباريات المونديالية مع الأرجنتين، بعدما قاد المنتخب في 14 مباراة، إلا أن تأهل الفريق إلى نصف النهائي يضمن خوض مباراتين إضافيتين، سواء في النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث، وهو ما سيمنح سكالوني فرصة الانفراد بصدارة القائمة التاريخية.

وعزز مدرب الأرجنتين سجلاته بإحصائية أخرى، إذ حافظ على سجله خاليًا من الخسارة أمام المنتخبات الأوروبية في كأس العالم، بعدما حقق سبعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات.

وأكد هذا السجل قدرة المنتخب الأرجنتيني، تحت قيادة سكالوني، على تحقيق نتائج إيجابية أمام أبرز منتخبات القارة الأوروبية، بالتزامن مع مواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب.