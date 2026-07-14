أناستاسيا شبيهة هالاند تخطف الأضواء في كأس العالم



لم يكن إيرلينغ هالاند حاضراً فقط بأهدافه وقوته البدنية داخل ملاعب كأس العالم 2026، بل امتد تأثير النجم النرويجي إلى خارج المستطيل الأخضر، بعدما ظهر اسم جديد على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تشابه لافت مع مهاجم مانشستر سيتي.



وتحدثت صحيفة «ماركا» عن عارضة الأزياء الروسية أناستاسيا كوستروميتينا، التي تحولت خلال أيام إلى حديث رواد تطبيق «تيك توك»، بعدما لاحظ المشجعون الشبه الكبير بينها وبين هالاند، حتى إن البعض وصفها مازحاً بأنها شقيقته التوأم التي فقدت منذ سنوات.



وتبلغ كوستروميتينا من العمر 24 عاماً، وهي عارضة أزياء روسية تنشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من أعمالها في عالم الموضة، إلى جانب مقاطع ومحتوى ترفيهي استثمرت فيه التشابه الكبير بينها وبين النجم النرويجي.



وسرعان ما انتشرت صورها ومقاطعها بشكل واسع، بعدما بدأت في إعادة تقديم بعض اللقطات الشهيرة لهالاند، سواء في تعبيرات الوجه أو طريقة الاحتفال، ما جعلها تحصد اهتماماً كبيراً من جماهير كرة القدم.



ووصل عدد متابعيها على منصة «إنستغرام» إلى أكثر من 165 ألف متابع، مع تزايد ملحوظ في شعبيتها منذ بداية انتشار مقاطعها المرتبطة بهالاند خلال المونديال.

ورغم نهاية مشوار منتخب النرويج في كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام إنجلترا في الدور ربع النهائي، ظل هالاند أحد أبرز نجوم البطولة، بعدما قاد منتخب بلاده إلى تحقيق نتائج تاريخية أمام منتخبات قوية مثل البرازيل وكوت ديفوار والسنغال.



لكن تأثير مهاجم مانشستر سيتي لم يتوقف عند أرقامه داخل الملعب، إذ واصل جذب الأنظار من خلال حضوره على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيته المرحة، قبل أن تخطف كوستروميتينا جزءاً من هذا الاهتمام بسبب التشابه اللافت بينهما.



وفي عصر أصبحت فيه منصات التواصل جزءاً من قصة البطولات الكبرى، تحولت أناستاسيا كوستروميتينا إلى واحدة من الظواهر الطريفة المصاحبة لكأس العالم 2026، وبينما يطارد هالاند الأرقام القياسية والأهداف، وجدت شبيهته الروسية طريقها إلى الشهرة من خلال ملامح مشتركة جعلت الجماهير تتساءل مازحة: هل عثر العالم على «نسخة هالاند النسائية»؟