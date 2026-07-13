تهديد بالقتل لمهاجم النرويج بعد إهدار فرصة أمام إنجلترا



تعرض المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث لحملة عنيفة من الإساءات والتهديدات عبر الإنترنت، عقب خروج منتخب بلاده من دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2026 على يد المنتخب الإنجليزي.



ونشرت لينا سيلنيس، زوجة سورلوث، عبر حسابها على منصة «إنستغرام» لتبادل الصور عينات من الإساءات والتهديدات التي وصلت إليهما بعد المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي في ميامي.



وجاء في أحد التعليقات «أرجوك انتحر أيها الأحمق»، بينما كتب آخر «سوف أقتله».



ويعتقد أن هذه الرسائل الهجومية تأتي على خلفية إهدار مهاجم أتلتيكو مدريد سورلوث لفرصة ثمينة عندما كانت النرويج متقدمة بهدف دون رد، حيث فضل التسديد بدلاً من التمرير لزميله إيرلينج هالاند الذي كان في موقع أفضل للتسجيل.



وقالت سيلنيس «كأس العالم وكرة القدم يجلبان الفرح، ولكنهما يجلبان أيضاً الكثير من الكراهية. لا أريد حقاً أن أعطي هذا الأمر الكثير من الاهتمام، ولكن كان علي فعل ذلك بعد قراءة هذه التعليقات».