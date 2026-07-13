تحليل | فرنسا وإسبانيا.. صراع تكتيكي مفتوح تحسمه جودة النجوم



تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب «أيه تي أند تي» في دالاس، حيث يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة أوروبية من العيار الثقيل ضمن نصف نهائي كأس العالم 2026، في مباراة تجمع بين القوة الهجومية الفرنسية والهوية الجماعية الإسبانية، وسط توقعات بأن تكون واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.



ورغم أن المنتخبين وصلا إلى هذا الدور دون خسارة، فإن القراءة الفنية تشير إلى صراع تكتيكي مفتوح قد تحسم تفاصيله بجودة النجوم، وإدارة المساحات، والقدرة على استغلال اللحظات الحاسمة.



ترسانة هجومية



ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة بأفضلية هجومية واضحة، بعدما حقق العلامة الكاملة في مشواره بالمونديال، مستنداً إلى ترسانة هجومية يقودها كيليان مبابي، الذي يعيش واحدة من أفضل فتراته التهديفية بعدما سجل ثمانية أهداف، بمعدل هدف كل 65 دقيقة.



ولا تتوقف خطورة «الديوك» عند مبابي فقط، إذ يمتلك ديدييه ديشامب، خيارات هجومية متنوعة بوجود عثمان ديمبيلي، ومايكل أوليس، وديزيريه دويه، وبرادلي باركولا، وهي مجموعة تمنح المنتخب الفرنسي حلولاً متعددة سواء في الهجمات المنظمة أو التحولات السريعة.



وتكمن قوة فرنسا في قدرتها على تغيير إيقاع المباراة بسرعة، واستغلال المساحات خلف خطوط المنافس، إلى جانب الكفاءة العالية في إنهاء الهجمات.



الاستحواذ والمرونة



في المقابل، يواصل المنتخب الإسباني تقديم كرة القدم التي اعتاد عليها، مع تطوير واضح في الجانب الهجومي. فبعد تعادل افتتاحي أمام الرأس الأخضر، حقق «لا روخا» سلسلة من الانتصارات، محافظاً على صلابته الدفاعية حتى ربع النهائي، حيث استقبل هدفه الأول أمام بلجيكا.



ويعتمد المنتخب الإسباني على الاستحواذ الذكي، والتحركات المستمرة بين الخطوط، مع سرعة نقل الكرة وصناعة التفوق العددي في الثلث الأخير، وهو ما جعله يسجل ما يقارب هدفين في المباراة الواحدة خلال البطولة.



ويمثل لامين يامال، وداني أولمو، وبيدري، وفيران توريس أبرز مفاتيح اللعب الهجومي، في منظومة تعتمد على الحركة الجماعية أكثر من الحلول الفردية.



معركة تكتيكية



على المستوى الفني، تبدو المباراة مواجهة مباشرة بين فلسفتين مختلفتين، ففرنسا تفضل الضغط المباشر، واستغلال سرعة التحولات، والاعتماد على القوة البدنية في الثلث الهجومي. بينما تسعى إسبانيا إلى فرض سيطرتها عبر الاستحواذ، وإجبار المنافس على الركض خلف الكرة قبل ضربه بالتمريرات القصيرة والتحركات الذكية، وسيكون نجاح إسبانيا في الحد من انطلاقات مبابي، مقابل قدرة فرنسا على تعطيل بناء اللعب الإسباني، العامل الأكثر تأثيراً في رسم ملامح اللقاء.



توقع الأرقام



يتوقع أن تشهد المواجهة تسجيل أكثر من 2.5 هدف، مستنداً إلى القوة الهجومية للفريقين، وإلى آخر مواجهة مباشرة بينهما التي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 5-4، كما أن المنتخب الإسباني يمتلك الجودة الكافية لاختراق الدفاع الفرنسي، لكنه في المقابل يشكك في قدرة دفاع «لا روخا» على إيقاف مبابي ورفاقه طوال 90 دقيقة، وهو ما يجعل احتمالات مشاهدة مباراة هجومية مرتفعة.



كما تشير الترشيحات إلى أفضلية نسبية لفرنسا في بلوغ النهائي، بفضل عمق تشكيلتها وخبرتها في المباريات الكبرى، رغم أن الفوارق الفنية بين المنتخبين تبدو ضئيلة.



ورغم امتلاك المنتخبين أسماء قادرة على حسم المباريات، فإن نصف النهائي غالباً ما يحسم بالتفاصيل الدقيقة أكثر من المهارات الفردية، والفعالية أمام المرمى، والنجاح في التحولات الدفاعية، واستثمار الكرات الثابتة، والقدرة على الحفاظ على التركيز في اللحظات الحاسمة، ستكون جميعها عوامل مرشحة لتحديد هوية الطرف المتأهل إلى نهائي كأس العالم.



وبين قوة فرنسا الهجومية، وأناقة الكرة الإسبانية، تبدو دالاس على موعد مع مواجهة تكتيكية رفيعة المستوى، قد تتحول إلى واحدة من أبرز مباريات مونديال 2026.