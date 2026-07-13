برشلونة أكثر الأندية تمثيلاً في نصف نهائي المونديال



مع وصول كأس العالم 2026 إلى محطة الدور نصف النهائي، لا تقتصر المنافسة بين المنتخبات الأربعة المتبقية على هوية المتأهلين إلى النهائي فقط، بل تكشف أيضاً عن الحضور القوي للأندية الأوروبية الكبرى التي أصبحت مصدراً رئيسياً لنجوم البطولة.



وتشهد مباراتا نصف النهائي بين إسبانيا مع فرنسا، والأرجنتين أمام إنجلترا، مشاركة عدد كبير من لاعبي الأندية الكبرى، لكن ثلاثة أندية تحديداً تبرز باعتبارها الأكثر مساهمة باللاعبين في هذه المرحلة الحاسمة من المونديال.



ويتصدر نادي برشلونة قائمة الأندية الأكثر حضوراً في نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما أصبح لاعبوه جزءاً أساسياً من مشوار المنتخبات المنافسة، ويمثل برشلونة المنتخب الإسباني بعدد كبير من العناصر، أبرزهم خوان غارسيا، باو كوبارسي، إريك غارسيا، داني أولمو، بيدري، غافي، لامين يامال وفيران توريس، إضافة إلى لاعبين يمثلون منتخبات أخرى مثل الفرنسي جول كوندي، والإنجليزي أنتوني غوردون.



ويعكس هذا الحضور نجاح النادي الكتالوني في بناء جيل شاب يمتلك تأثيراً كبيراً على الساحة الدولية، خصوصاً مع بروز أسماء مثل بيدري وغافي ويامال، الذين أصبحوا من أعمدة المنتخب الإسباني رغم صغر أعمارهم.



ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني من حيث عدد اللاعبين المشاركين في نصف النهائي، بفضل مساهمته الكبيرة في تشكيلة منتخب الأرجنتين، ويضم أتلتيكو مجموعة من اللاعبين المؤثرين، وهم جوليان ألفاريز، ناهويل مولينا، تياجو ألمادا، خوان موسو وجوليانو سيميوني.



كما يساهم النادي بعدد من اللاعبين الإسبان، مثل ماركوس يورينتي وأليكس باينا وأليخاندرو غريمالدو ومارك بوبيل، ليؤكد حضوره القوي في المرحلة الأخيرة من البطولة.



أما أرسنال، فيحتل المركز الثالث، بعدما قدم أحد أكثر المواسم نجاحاً في تاريخه، بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ويمتلك النادي اللندني ثمانية لاعبين في نصف النهائي، وهم ديكلان رايس، بوكايو ساكا، ويليام ساليبا، ديفيد رايا، مارتن زوبيميندي، نوني مادويكي وإيبيريتشي إيزي، كما برز الإسباني ميكيل ميرينو كأحد نجوم البطولة، بعدما لعب دوراً حاسماً في تأهل إسبانيا بتسجيل أهداف مهمة خلال الأدوار الإقصائية.



ويكشف توزيع اللاعبين في نصف نهائي كأس العالم 2026 عن الدور الكبير الذي تلعبه الأندية الأوروبية الكبرى في صناعة نجوم المنتخبات، فبرشلونة يتصدر المشهد بفضل جيله الشاب، وأتلتيكو مدريد يقدم مزيجاً من القوة الأرجنتينية والخبرة الإسبانية، بينما يمثل أرسنال العمود الفقري لعدد من عناصر المنتخب الإنجليزي.



وفي بطولة تحسمها التفاصيل الصغيرة، قد يكون تأثير هذه الأندية واضحاً من خلال جاهزية لاعبيها وخبرتهم في خوض المباريات الكبرى، حيث تنتقل المنافسة من ملاعب أوروبا إلى أكبر مسرح كروي في العالم.