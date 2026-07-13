قمة فرنسا وإسبانيا الأغلى تاريخياً في المونديال



تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، ليس فقط لقيمتها الفنية، بل أيضاً لأنها أصبحت الأغلى من حيث القيمة السوقية في تاريخ البطولة، بإجمالي يبلغ 2.74 مليار يورو.



وأكدت صحيفة "آس" أن مواجهة فرنسا وإسبانيا ستكون أغلى مباراة في تاريخ كأس العالم من حيث القيمة السوقية للاعبين، في قمة توصف بأنها "مباراة القرن"، وتجمع نخبة من أبرز المواهب والنجوم في كرة القدم العالمية.



ورغم ضخامة الرقم، فإن المنتخب الفرنسي يتفوق على نظيره الإسباني بفارق يقارب 300 مليون يورو، إذ تبلغ القيمة السوقية لـ"الديوك" 1.52 مليار يورو، مقابل 1.22 مليار يورو لـ"لا روخا".

وتضم المباراة أربعة من أغلى خمسة لاعبين في كأس العالم، يتصدرهم الإسباني لامين يامال بقيمة 200 مليون يورو، متساوياً مع النرويجي إيرلينغ هالاند، بينما يأتي الفرنسي كيليان مبابي بقيمة 180 مليون يورو، ويبلغ كل من مايكل أوليس وبيدري غونزاليس قيمة سوقية تقدر بـ150 مليون يورو.



ولا تقتصر الأرقام القياسية على النجوم الكبار، إذ تضم القمة المرتقبة سبعة لاعبين تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو أو أكثر، إضافة إلى 22 لاعباً تتجاوز قيمة كل منهم 50 مليون يورو، ومن بين هؤلاء، يمتلك المنتخب الإسباني سبعة لاعبين، مقابل 15 لاعباً في صفوف المنتخب الفرنسي، أي أكثر من ضعف العدد.



وعلى مستوى المراكز، يتفوق المنتخب الإسباني في قيمة حراس المرمى، إذ تبلغ القيمة السوقية لحراسه الثلاثة 97 مليون يورو، مقابل 57 مليون يورو لحراس فرنسا، أما في خط الدفاع، فتبلغ القيمة السوقية لدفاع المنتخب الفرنسي 404 ملايين يورو، مقابل 288 مليون يورو لدفاع إسبانيا.



وفي خط الوسط، تميل الكفة لصالح المنتخب الإسباني، الذي تصل قيمة لاعبيه إلى 420 مليون يورو، مقارنة بـ312 مليون يورو للاعبي فرنسا، ويبقى الفارق الأكبر في الخط الأمامي، حيث تبلغ القيمة السوقية لهجوم المنتخب الفرنسي، الذي يضم الأجنحة والمهاجمين، 750 مليون يورو، متفوقاً بفارق واضح على هجوم إسبانيا، رغم امتلاك الأخير أغلى لاعب في المباراة، لامين يامال، بقيمة 200 مليون يورو.