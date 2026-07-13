شوبير يكشف كواليس حديثه مع بونو

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، تفاصيل حديثه مع المغربي ياسين بونو، مؤكدًا أن حارس «أسود الأطلس» بادر بالتواصل معه عقب مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه، خاصة بعد تصديه لركلة جزاء ليونيل ميسي. وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية.

وأوضح شوبير، أن بونو حرص على تهنئته بعد الأداء الذي قدمه أمام منتخب الأرجنتين، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما لم تبدأ عند تلك المباراة فقط، إذ سبق له التواصل مع الحارس المغربي عقب مواجهة هولندا للاستفسار عن طريقة التصدي لركلات الجزاء دون الارتماء على الأرض.

وأضاف شوبير: «في رأيي، ياسين بونو أفضل حارس عربي عبر التاريخ بما حققه على مدار مسيرته».

ونفى حارس منتخب مصر ما تردد بشأن وجود توتر في علاقته مع زميله محمد الشناوي، مؤكدًا أن قائد الأهلي ومنتخب مصر يعد أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية.

واعترف شوبير بأن الشناوي لم يكن متقبلًا سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى داخل الأهلي، معتبرًا أن ذلك أمر طبيعي بالنسبة لحارس اعتاد المشاركة بصورة أساسية مع الفريق.

وتحدث شوبير عن مواجهة ليونيل ميسي، موضحًا أنه أمضى عدة أيام في دراسة طريقة قائد منتخب الأرجنتين في تنفيذ ركلات الجزاء، وهو ما ساعده على التصدي للركلة خلال المباراة.

وأكد حارس الأهلي أن خطوة الاحتراف الأوروبي تبقى مرتبطة بقرار إدارة النادي، باعتبارها صاحبة الحق في حسم مستقبله، مشددًا في الوقت نفسه على أن علاقته بالقلعة الحمراء ستظل مستمرة.