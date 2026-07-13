الشرطة الأمريكية تستعد لـ«كابوس» قمة إنجلترا والأرجنتين



تستعد سلطات مدينة أتلانتا الأمريكية، لتنفيذ خطة أمنية واسعة قبل المواجهة المرتقبة بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، وسط مخاوف من احتمالية تصاعد التوتر بين جماهير المنتخبين، في ظل التاريخ الطويل والحساس الذي يجمع البلدين داخل وخارج ملاعب كرة القدم.



وأبلغت الشرطة المحلية عناصرها بخلفية المنافسة التاريخية بين المنتخبين، مع توقع حضور جماهيري كبير من مشجعي إنجلترا والأرجنتين في مدرجات المباراة المقررة مساء الأربعاء.



وتضع الأجهزة الأمنية في حساباتها الإرث السياسي والرياضي بين البلدين، وعلى رأسه حرب فوكلاند عام 1982، إضافة إلى الهدف الشهير الذي سجله الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا في ربع نهائي كأس العالم 1986، باعتبارهما من أبرز العوامل التي قد تؤجج الأجواء بين الجماهير.



ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يخصص لكل اتحاد وطني حصته من التذاكر، والتي غالباً ما توزع في جهتين مختلفتين من الملعب، فإن لوائح البطولة لا تفرض الفصل الكامل بين جماهير الفريقين، وهو ما يزيد من تعقيد المهمة الأمنية.



وجاءت هذه الاستعدادات بعدما انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مشادات محدودة بين جماهير المنتخبين عقب مباريات ربع النهائي، إذ وثق أحد المقاطع اشتباكاً بالأيدي بين مشجع إنجليزي وثلاثة مشجعين يرتدون قمصان الأرجنتين داخل محيط الملعب، بينما أظهر مقطع آخر مواجهة كلامية بين جماهير المنتخبين داخل أحد المقاهي.



وأكد مسؤولون أمنيون، أن جماهير إنجلترا التزمت بسلوك مثالي طوال البطولة، مشيرين إلى أن الشرطة الأمريكية تتعامل عادة مع مشكلات أكبر خلال مباريات دوري كرة القدم الأمريكية مقارنة بما شهدته مباريات منتخب «الأسود الثلاثة» في كأس العالم.



وتتوقع السلطات وصول أعداد كبيرة من الجماهير الأرجنتينية إلى أتلانتا، خاصة في ظل وجود جالية أرجنتينية كبيرة في الولايات المتحدة، ولا سيما في ولاية فلوريدا، وهو ما قد يرفع من كثافة الحضور الجماهيري قبل اللقاء.



وسيشارك فريق متخصص من وحدة شرطة كرة القدم البريطانية في تأمين المباراة، حيث يتواجد بالفعل في الولايات المتحدة، ويعمل بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية لتبادل المعلومات والخبرات قبل المواجهة.



وبحسب الإحصاءات الأمنية، لم تشهد مباراة إنجلترا والنرويج سوى أربع حالات توقيف، شملت محاولة دخول أحد الأشخاص إلى الملعب دون تذكرة، ورفض مشجع مغادرة المدرجات بعد مطالبته بذلك، إضافة إلى مشادة بين اثنين من مشجعي المنتخب الإنجليزي.



وأكدت صحيفة «ديلي ميل»، إشادة الشرطة مجدداً بسلوك ما يقارب 30 ألف مشجع إنجليزي ساندوا منتخب بلادهم خلال مواجهة النرويج، مؤكدة أن الأجواء كانت إيجابية بصورة عامة، رغم الاستعدادات الاستثنائية المنتظرة لمواجهة الأرجنتين في نصف النهائي.