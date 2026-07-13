قميص إنجليزي يثير الآمال في المونديال



بين إنجاز عام 1966 عندما فازت انجلترا بكأس العالم وحلم يلوح في الأفق في المونديال الحالي 2026 اختصرت الجماهير الإنجليزية ستة عقود من الانتظار المرير في تصميم بصري لافت لقميص اجتاح المدرجات بالتزامن مع بلوغ منتخب الأسود الثلاثة الدور نصف النهائي بعد فوز صعب على النرويج بهدفين لهدف، حيث يحمل هذا القميص في طياته شحنة عاطفية وتاريخية تختزل العقدة الأكبر في تاريخ كرة القدم الحديثة، معلنةً عن ولادة إيمان وتفاؤل جماهيري كبير بأن جيل القائد هاري كين، بات قاب قوسين أو أدنى من السير على خطى الأسطورة الراحل بوبي مور، وإعادة الكأس أخيراً إلى «موطن كرة القدم» بعد ستين عاماً من الغياب.



وتقارن رمزية هذا القميص بين جيلين إنجليزيين تفصلهما ستة عقود كاملة، حيث يظهر على الجانب الأيسر الأسطورة بوبي مور، قائد جيل الذهب التاريخي، وهو جالس خلف كأس العالم القديمة وتحته عبارة أساطير ذلك الوقت، كرمز للذكرى الوحيدة السعيدة في تاريخ الكرة الإنجليزية المونديالي ، وفي المقابل على الجانب الأيمن، يبرز القائد والهداف الحالي هاري كين، مرتدياً قميص إنجلترا الأبيض الحديث وبجانبه النسخة الحالية من الكأس ويعلوه وسم أساطير الآن، لتمثل الصورة رسالة تسليم شعلة المجد والمسؤولية بين القائدين، ويتوسطهما شعار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وفوقه نجمة ذهبية وحيدة يتيمة، طال انتظار رفيقتها.



ويعبر المشهد بانسيابية عن الأغنية والشعار الجماهيري الخالد والشهير للجمهور الإنجليزي « كرة القدم ستعود لبيتها» ، فمنذ ذلك التتويج التاريخي على أرضها عام 1966، لم تنجح إنجلترا في ملامسة الكأس الذهبية مجدداً، وعاش جمهورها عقوداً من الإخفاقات الدرامية والدموع، لتعود الجماهير و ترفع هذا الشعار اليوم كإعلان صارخ عن إيمانها بأن جيل 2026 الحالي، بما يملكه من نجوم واعدين، هو الجيل المؤهل لإنهاء هذه العقدة الممتدة لستة عقود تامة.



ووفقا لرمزية صورة القميص فان وقوف هاري كين كتفاً بكتف مع بوبي مور في مخيلة الجماهير يضع على عاتق الجيل الحالي مسؤولية تاريخية لا تقبل أنصاف الحلول، فإما أن ينجح رفاق كين في تحويل هذا التصميم إلى حقيقة ملموسة تُطرز بنجمة ثانية غالية على صدور الإنجليز، أو ينضم هذا المونديال إلى سلفه من العقود الستة الماضية، ليبقى القميص مجرد مرثية بصريّة جديدة لحلم إنجليزي يرفض أن يتحقق.