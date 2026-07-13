حسام حسن يطالب بتعديل لائحة الأجانب بعد تجربة المونديال

طالب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بإعادة النظر في لائحة اللاعبين الأجانب بالدوري المصري، مقترحًا تقليص عددهم من خمسة إلى ثلاثة لاعبين، معتبرًا أن تجربة المنتخب في كأس العالم 2026 أبرزت أهمية منح اللاعب المصري فرصة أكبر للمشاركة بصورة منتظمة مع الأندية.

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية، إن تقليص عدد الأجانب إلى ثلاثة لاعبين فقط سيسهم في زيادة عدد دقائق مشاركة اللاعبين المصريين، وهو ما سينعكس إيجابًا على اختيارات المنتخب المصري خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف المدير الفني أن كثرة اللاعبين الأجانب في تشكيلات الأندية تضع الجهاز الفني للمنتخب أمام تحدٍ كبير، موضحًا: «وجود ثلاثة أجانب فقط سيمنح اللاعب المصري فرصة أكبر للمشاركة».

وأشار إلى أن بعض الفرق تعتمد على عدد كبير من اللاعبين الأجانب داخل التشكيل الأساسي، قائلًا: «ثمانية لاعبين من أصل 11 في الملعب أجانب، فمدرب المنتخب هيعمل إيه؟ وهيختار من أنهي فريق؟»، ويقصد حسام حسن بهذا الرقم احتساب بعض اللاعبين الذين تُعاملهم لوائح الدوري كلاعبين محليين، مثل اللاعبين الفلسطينيين، وهو ما يقلل فعليًا من عدد اللاعبين المصريين المتاحين للاختيار.

وأكد حسام حسن أن المنتخب المصري شارك في كأس العالم الأخيرة معتمدًا على لاعبين من الدوري المحلي، ما يجعل توفير فرص المشاركة للعناصر المصرية في المسابقة المحلية ضرورة فنية لتوسيع قاعدة الاختيار والحفاظ على جاهزية اللاعبين الدوليين.