والد هالاند: المنتخب النرويجي تعرض للسرقة أمام إنجلترا



اعتبر آلف إينج هالاند، والد إيرلينغ هالاند، نجم المنتخب النرويجي لكرة القدم، أن منتخب بلاده تعرض «للسرقة» في دور الثمانية ببطولة كأس العالم، ولكنه يأمل أن يواصل المنتخب الإنجليزي مواصلة مشواره نحو التتويج بلقب البطولة، بعدما خرج منتخب بلاده.



وقال لاعب ليدز يونايتد السابق ووالد مهاجم مانشستر سيتي إن منتخب إنجلترا بقيادة المدرب توماس توخيل «أنقذه الحكم» خلال الفوز 2 - 1 في ميامي.



وألغى الحكم هدفاً سجله توربيورن هيجيم، كان سيمنح النرويج التقدم 2 / 1، بعدما احتسب خطأ على إيرلينغ هالاند بداعي دفعه إليوت أندرسون أثناء تنفيذ ركلة ركنية.



ورداً على منشور للصحفي هنري وينتر عبر منصة «إكس»، كتب هالاند الأب: «أنقذهم الحكم. أتمنى أن تفوزوا بكأس العالم الآن، لكنني أشعر أننا تعرضنا للسرقة اليوم».



وفي منشور سابق، في إشارة إلى الهدف الثاني الحاسم الذي سجله جود بيلينغهام، كتب: «أحسنت يا بيلينغهام... وأحسنت أيها الحكم».