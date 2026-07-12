والدة بيلينغهام تنقذ ابنها من الغياب عن نصف نهائي المونديال.. ماذا فعلت؟



كشف جود بيلينغهام، لاعب وسط منتخب إنجلترا، أن والدته أنقذته من الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي 2-1 بعد مواجهة مثيرة وقوية، لينال بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المنافسة التي يلتقي فيها بنظيره الأرجنتيني.



وقال بيلينغهام إن والدته ظلت طوال الأيام الماضية تذكره بضرورة التحلي بالهدوء داخل الملعب، والتركيز على الكرة، وتجنب التدخلات العنيفة، وعدم السماح لمشاعره بالسيطرة عليه في حديثه مع المنافسين أو الحكم، وأن يتحكم دائماً في انفعالاته.



وساعدت النصائح، نجم «الأسود الثلاثة» في مواصلة تألقه وإحراز هدفي الفوز، رافعاً رصيده إلى 6 أهداف في مشوار البطولة، مع تفادي البطاقة الصفراء التي كانت ستحرمه من المشاركة في مباراة نصف النهائي لحصوله سابقاً على إنذار.



وأثنى نجم إنجلترا على حكم المباراة، مؤكداً أنه أدار اللقاء بشكل جيد، وأضاف: «الحكم كان رائعاً، وسمح لنا بالتحدث إليه بطريقة محترمة، وهذا أمر لا يفعله كثير من الحكام، عندما يكون الحكم مستعداً للاستماع إلى اللاعبين، تصبح المباريات أسهل بكثير على الجميع».