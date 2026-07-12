بعد صعود الأربعة الكبار.. هل يكشف «تصنيف المنتخبات» عن بطل المونديال؟



نجحت المنتخبات الأربعة الأولى حسب تصنيف فيفا المحدث خلال كأس العالم 2026، فرنسا والأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا، في التأهل إلى نصف النهائي، في حالة تحدث للمرة الأولى في تاريخ المونديال منذ أن بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد نظام تصنيف المنتخبات عام 1992، فهل يشير ذلك إلى ما يمكن أن تنتهي عليه البطولة.



واعتمد «فيفا» خلال كأس العالم 2026 نظام التحديث المستمر للتصنيف بدلاً عن النظام السابق الذي كان يعلن فيه عن تصنيف المنتخبات عند نهاية البطولة.



وشهدت البطولة الأولى بعد اعتماد نظام التصنيف والتي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية تأهل منتخبا السويد وبلغاريا إلى نصف النهائي إلى جانب البرازيل وإيطاليا، وفي مونديال 1998، تواجد المنتخب الكرواتي بين الأربعة الكبار، وفرض منتخبا تركيا وكوريا الجنوبية نفسيهما على بطولة 2002، بينما استفاد منتخب ألمانيا المصنف 22 عالمياً في مارس 2006 من عامل الأرض ليصل إلى المربع الذهبي إلى جوار منتخب البرتغال السابع في التصنيف نفسه، بينما كان المنتخب الإيطالي الذي توج في نهاية المونديال مصنفاً في المركز 13، في الوقت الذي كان الوصيف المنتخب الفرنسي مصنفاً في المركز الثامن، وغابت المنتخبات المصنفة من الأول إلى الرابع البرازيل والتشيك وهولندا والمكسيك عن المربع الذهبي.



وفي مونديال 2010 الذي شهد أول تتويج للمنتخب الإسباني، تأهل منتخب ألمانيا المصنف السادس ومنتخب أوروغواي المصنف 16 عالمياً قبل بداية المونديال إلى المربع الذهبي.



في مونديال 2014 تأهل منتخبا الأرجنتين وهولندا إلى المربع الذهبي وهما خارج الأربعة الكبار في تصنيف فيفا، وفي مونديال 2018، توج منتخب فرنسا السابع عالمياً قبل بداية المونديال بلقبه الثاني على حساب المنتخب الكرواتي المصنف 20 على العالم قبل بداية البطولة.



وشهد مونديال 2022 تتويج منتخب الأرجنتين المصنف ثالثاً باللقب على حساب المنتخب الفرنسي المصنف رابعاً بينما فشل منتخبا البرازيل وبلجيكا المصنفان أولاً وثانياً في الوصول إلى المربع الذهبي الذي تواجد فيه منتخب كرواتيا المصنف 12 عالمياً قبل المونديال، ومنتخب إنجلترا صاحب المركز الخامس في التصنيف العالمي.



الآن مع وصول الأربعة الكبار إلى المربع الذهبي للمونديال، وهم حسب التصنيف المحدث لفيفا خلال المونديال، فرنسا والأرجنتين، إسبانيا وإنجلترا، فهل يشهد اليوم الأخير في كأس العالم الترتيب نفسه حسب التصنيف المحدث بتتويج المنتخب الفرنسي على حساب المنتخب الأرجنتيني، وحصول منتخب إسبانيا على المركز الثالث على حساب «الأسود الثلاثة»، أم تكون الغلبة لتصنيف المنتخبات قبل بداية المونديال، حيث يتوج منتخب الأرجنتين الذي تصدر التصنيف قبل بداية المونديال ويحل المنتخب الإسباني وصيفاً، ثم يأتي المنتخب الفرنسي ثالثاً ومن بعده المنتخب الإنجليزي، أم أن المتغيرات ستبدأ في الإعلان عن نفسها مع وصول البطولة إلى الأمتار الأكثر إثارة.