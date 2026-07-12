حصاد المونديال.. إنجلترا والأرجنتين تضربان موعداً نارياً في نصف النهائي

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، بعدما حجز المنتخبان الإنجليزي والأرجنتيني آخر بطاقتي العبور إثر انتصارين مثيرين في ربع النهائي، وضرب المنتخبان موعداً مرتقباً في مواجهة من العيار الثقيل.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهتي الدور نصف النهائي من المونديال، حيث تلتقي إسبانيا مع فرنسا، يوم الثلاثاء 14 يوليو، عند الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، في قمة أوروبية مرتقبة، فيما تشهد المباراة الثانية مواجهة قوية تجمع إنجلترا والأرجنتين، يوم الأربعاء 15 يوليو، عند الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، لحسم طرفي المباراة النهائية.

إنجلترا تفوز على النرويج

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره النرويجي 2-1 عقب الاحتكام إلى الوقت الإضافي، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، في مباراة الدور ربع النهائي التي جمعتهما على ملعب ميامي.

وتقدمت النرويج أولًا بهدف سجله أندرياس شيلدروب في الدقيقة 36، قبل أن يدرك جود بيلينغهام التعادل لإنجلترا قبيل نهاية الشوط الأول.

وعاد بيلينغهام ليسجل هدف انجلترا الثاني في الدقيقة 93، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

الأرجنتين إلى نصف النهائي

أكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه 3 - 1 على منتخب سويسرا بعد التمديد، في المباراة.

وبادر منتخب الأرجنتين بالتسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة العاشرة، لكن دان ندوي منح التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 67 .

ولم يتمكن المنتخبان من هز الشباك خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1. وخلال الوقت الإضافي، أحرز خوليان ألفاريز الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 112، وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني.

و بهذا الفوز ضرب منتخب الأرجنتين، موعدا في الدور قبل النهائي مع المنتخب الإنجليزي.