رقصة ميسي الأخيرة مستمرة





ضرب منتخب الأرجنتين، المتوج باللقب العالمي أعوام 1978 و1986 و2022، موعداً نارياً ومتقارباً في الدور قبل النهائي مع نظيره الإنجليزي، الذي تأهل بدوره عقب تغربه الصعب بنتيجة 2 / 1 على منتخب النرويج بعد التمديد للوقت الإضافي في وقت سابق من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وجاء تأهل كتيبة "التانغو" عقب انتصارها الصريح على سويسرا بنتيجة 3 / 1، في مباراة فرضت فيها الأرجنتين تفوقها الهجومي والدفاعي الكامل، لتواصل حملة الدفاع عن لقبها بثبات واقتدار.

وتوضح إحصائيات المباراة الأفضلية الرقمية الشاملة للأرجنتين؛ إذ بلغت نسبة استحواذها على الكرة 59% بدقة تمرير وصلت إلى 89%، ودخلت الثلث الأخير من ملعب المنافس 73 مرة وسجلت 3 فرص كبيرة.

كما أطلق لاعبو الأرجنتين 22 تسديدة كاملة، منها 7 تسديدات على المرمى و12 تسديدة من داخل منطقة الجزاء وتسديدة ارتطمت بالقائم أو العارضة، في مقابل 11 تسديدة لسويسرا منها 5 على المرمى.

وعلى المستوى الانضباطي والمواجهات البدنية، شهدت المباراة ارتكاب الأرجنتين 14 خطأ مع تلقيها 3 بطاقات صفراء، بينما ارتكبت سويسرا 18 خطأ وشهدت اللقطة المفصلية بطاقة حمراء واحدة خاضت على إثرها بقية المواجهة بنقص عددي.

ولم يتوقف الإنجاز الأرجنتيني عند حدود التأهل للمربع الذهبي، بل دخل "التانغو" التاريخ من أوسع أبوابه بإحرازه رقماً قياسياً غير مسبوق في مونديال كرة القدم؛ إذ أصبح منتخب الأرجنتين أول منتخب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين أو أكثر في 12 مباراة متتالية بالبطولة. وبذلك تحطم الأرجنتين الرقم القياسي السابق المسجل باسم منتخب الأوروغواي البالغ 11 مباراة متتالية بين عامي 1930 و1954، لتثبت القوة الهجومية الضاربة للجيل الحالي وقدرته على صنع الفارق والتاريخ في المحافل الكبرى.