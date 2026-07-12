خدعة إمبولو تنقلب عليه بطرد درامي أمام الأرجنتين





شهدت الأجواء الكروية واقعة تحكيمية مثيرة ومثيرة للجدل، كان بطلها المهاجم السويسري بريل إمبولو، الذي تسبب في طرد نفسه بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR). وتعود تفاصيل اللقطة إلى توجيه الحكم في البداية بطاقة صفراء للاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس اعتقاداً منه بارتكابه خطأ ضد إمبولو، إلا أن المراجعة التلفزيونية كشفت عن عدم وجود أي خطأ من باريديس، بل إقدام إمبولو على التحايل وتضليل الحكم للحصول على خطأ غير مستحق.

واستند حكم اللقاء في قراره الحاسم إلى التعديلات والتفسيرات الحديثة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) والاتحاد الدولي (FIFA)، والموضحة في وثيقة بروتوكول الحكم المساعد وتنص القواعد الصريحة على إمكانية تدخل تقنية الفيديو لتصحيح الخطأ في هوية اللاعب المعاقب بالبطاقة الصفراء أو الحمراء إذا كانت المخالفة قد ارتكبت بواسطة لاعب آخر من أي من الفريقين، فضلاً عن مراجعة حالات البطاقة الصفراء الثانية غير الصحيحة التي تؤدي إلى الطرد المباشر.

وفي حالة إمبولو، اعتبر "فيفا" أن الواقعتين تتصلان بالمخالفة نفسها وتندرجان تحت خطأ تحديد الهوية والمخالفة المرتكبة؛ حيث ألغى الحكم الإنذار الموجه لباريديس، ومنح إمبولو بطاقة صفراء نتيجة التحايل، وبما أنها كانت البطاقة الصفراء الثانية في رصيده، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة ليُطرد من الملعب. ويوضح هذا التفسير القانوني الدقيق كيف أصبحت تقنية الفيديو أداة حاسمة لضمان العدالة التحكيمية ومعاقبة التحايل، في لقطة دفع فيها مهاجم سويسرا ثمن خطئه بنفسه ليغادر اللقاء وسط ذهول المتابعين.