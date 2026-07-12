الأرجنتين تنهي طموح سويسرا وتصعد للقاء إنجلترا في نصف نهائي المونديال

حجز منتخب الأرجنتين مقعده في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب سويسرا 3-1 في الوقت الإضافي، في المباراة التي جمعتهما على استاد كانساس سيتي، بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، وجرت في ختام منافسات الدور ربع النهائي.

وفرض المنتخب الأرجنتيني أفضليته في معظم فترات اللقاء، معتمدًا على الاستحواذ والتحركات الهجومية بقيادة ميسي، في حين حاول المنتخب السويسري مجاراته في الأداء عبر الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، حتى طُرد لاعبه برييل إمبولو في الشوط الثاني، ليفرض منتخب الأرجنتين تفوقه الكامل على المباراة.

وضرب منتخب الأرجنتين، بهذا الانتصار، موعدًا مرتقبًا مع منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي، حيث يلتقي المنتخبان في الساعة الحادية عشرة من مساء الأربعاء المقبل بتوقيت الإمارات، في مواجهة من العيار الثقيل لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.

القائد ميسي

اتسم الشوط الأول بالإيقاع المرتفع والالتحامات البدنية، مع أفضلية نسبية لـ«التانغو» في الاستحواذ وصناعة الفرص، بعدما دخل المنتخبان المباراة بقوة، وكادت سويسرا أن تباغت الدفاع الأرجنتيني في الدقيقة الأولى، لكن المحاولة أُوقفت قبل أن تشكل خطورة حقيقية.

وردت الأرجنتين سريعًا عبر ضغط هجومي متواصل، كان محوره النجم ليونيل ميسي، الذي قاد معظم التحركات الهجومية حتى جاء هدف التقدم في الدقيقة 10، بعدما نفذ ميسي ركلة ركنية متقنة، ارتقى لها أليكسيس ماك أليستر، وحولها برأسية رائعة إلى الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة.

وواصل المنتخب الأرجنتيني محاولاته لتعزيز النتيجة، بينما اعتمد المنتخب السويسري على الكرات الطويلة والهجمات المرتدة، وهدد مرمى الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بتسديدة قوية من جبريل سو في الدقيقة 20، إلا أن مارتينيز تصدى لها بثبات.

وحاولت سويسرا الضغط في الدقائق الأخيرة عبر الكرات العرضية والثابتة، إلا أن الدفاع الأرجنتيني، بقيادة ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو، تعامل معها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف نظيف.

طرد سويسري

شهد الشوط الثاني تحولًا كبيرًا في مجريات المباراة، بعدما فرض المنتخب السويسري أفضليته الهجومية وضغط بقوة بحثًا عن هدف التعادل، في حين تراجع المنتخب الأرجنتيني للدفاع عن تقدمه والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وبدأت سويسرا الشوط بضغط متواصل، وهددت المرمى الأرجنتيني بعدة محاولات، أبرزها تسديدة فابيان ريدر التي تصدى لها الدفاع، ثم رأسيتا برييل إمبولو ودان ندوي، اللتان تألق الحارس إيميليانو مارتينيز في إبعادهما، قبل أن يتصدى أيضًا لتسديدة قوية من القائد غرانيت تشاكا، محافظًا على تقدم منتخب بلاده.

وفي المقابل، حاولت الأرجنتين تعزيز النتيجة عبر تسديدة خوليان ألفاريز التي أوقفتها الدفاعات السويسرية، كما أهدر ناهويل مولينا فرصة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من ليونيل ميسي.

وأثمر الضغط السويسري أخيرًا في الدقيقة 67، عندما استغل دان ندوي تمريرة بينية رائعة من ريكاردو رودريغيز، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة في الشباك، معلنًا هدف التعادل الذي أعاد المباراة إلى نقطة البداية.

وازدادت معاناة المنتخب السويسري بعد خمس دقائق فقط، حين أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه برييل إمبولو، بداعي التمثيل عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، ليُطرد اللاعب ويكمل المنتخب السويسري المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72.

ورغم محاولات الأرجنتين استغلال النقص العددي في صفوف سويسرا، لم يتمكن أي من المنتخبين من خطف هدف الفوز في الدقائق المتبقية، لينتهي الشوط الثاني والوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، وتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي لحسم هوية المتأهل.

الوقت الإضافي

دخل المنتخب الأرجنتيني الشوط الإضافي الأول بعزيمة هجومية واضحة، مستفيدًا من النقص العددي في صفوف المنتخب السويسري، وضغط بقوة منذ الدقائق الأولى بحثًا عن هدف يمنحه بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وكاد لاوتارو مارتينيز أن يمنح الأرجنتين الأفضلية، لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع، قبل أن تتكرر المحاولة عبر نيكو غونزاليس، الذي سدد كرة أخرى أبعدها المدافعون إلى ركلة ركنية.

واستمرت أفضلية «التانغو»، حيث سدد خوليان ألفاريز كرة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة، ثم تألق الحارس غريغور كوبيل في التصدي لتسديدة تياغو ألمادا من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحرم القائم الأيسر اللاعب نفسه من تسجيل هدف التقدم بعدما ارتدت تسديدته القوية في الدقيقة 95.

وفي المقابل، اعتمد المنتخب السويسري على التماسك الدفاعي والهجمات المرتدة، وكاد غرانيت تشاكا أن يفاجئ الأرجنتين بتسديدة بعيدة المدى، لكنها علت العارضة، كما جرب البديل أردون ياشاري حظه بتسديدة مماثلة في الدقائق الأخيرة، دون أن تهدد المرمى.

وفي الشوط الإضافي الثاني، اختبر ليونيل ميسي يقظة الحارس غريغور كوبيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس السويسري تألق في إبعادها.

وجاءت لحظة الحسم في الدقيقة 112، عندما هيأ البديل خوسيه مانويل لوبيز الكرة إلى خوليان ألفاريز، الذي أطلق تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى سويسرا.

وقضى منتخب الأرجنتين على آمال نظيره السويسري في العودة إلى المباراة، بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني عبر لاوتارو مارتينيز، وجاء الهدف إثر هجمة مرتدة سريعة استغل خلالها المنتخب الأرجنتيني اندفاع لاعبي سويسرا إلى الأمام بحثًا عن التعادل، لتصل الكرة إلى مارتينيز داخل منطقة الجزاء، ويسددها بقدمه اليمنى بثقة في الزاوية اليمنى السفلية لمرمى الحارس غريغور كوبيل، معلنًا فوز «التانغو» بآخر بطاقات التأهل إلى المربع الذهبي للمونديال.