السنغال تنهي مشوار بابي تياو بعد وداع المونديال

أنهى الاتحاد السنغالي لكرة القدم مشوار بابي تياو مع المنتخب الأول، بعدما أعلن إقالته من منصبه على خلفية النتائج المخيبة التي حققها الفريق في كأس العالم 2026، ليبدأ رحلة البحث عن جهاز فني جديد يقود "أسود التيرانغا" خلال المرحلة المقبلة.

وجاء قرار الإقالة بعد أيام من خروج المنتخب السنغالي من البطولة، رغم دخوله المنافسات بطموحات كبيرة عقب تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية، إذ كان ينظر إليه باعتباره أحد أبرز المرشحين للمنافسة بقوة في المونديال.

وتعرض المنتخب السنغالي لهزيمتين في دور المجموعات أمام فرنسا والنرويج، قبل أن يودع البطولة من دور الـ32 بطريقة درامية، بعدما فرط في تقدمه بهدفين دون رد قبل خمس دقائق من نهاية مباراته أمام بلجيكا، ليخسر بنتيجة 3-2 بعد التمديد إلى الوقت الإضافي.

وزادت الضغوط على بابي تياو بعدما كان من المقرر أن يبدأ تنفيذ عقوبة إيقاف لمدة خمس مباريات اعتبارًا من سبتمبر المقبل، مع انطلاق تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، إثر اعتراضه على قرار تحكيمي خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام المغرب، عندما أشار إلى لاعبيه بمغادرة أرض الملعب احتجاجًا على ركلة الجزاء التي احتسبت للمنافس في المباراة التي أقيمت بالرباط.

ولم يعلن الاتحاد السنغالي حتى الآن هوية المدرب الجديد، فيما أشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى أن الفرنسي باتريك فييرا، بطل كأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا، يعد من أبرز المرشحين لخلافة تياو في قيادة المنتخب.

ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد السنغالي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا الاثنين، للكشف عن تفاصيل القرار وخطة المرحلة المقبلة.